Er wordt al flink gespeculeerd wie er dit jaar kans maakt op de wereldtitel in de Formule 1. Wordt het Oscar Piastri, Lando Norris of heel misschien toch nog Max Verstappen? Maar volgens Allard Kalff hoort Norris niet in dit rijtje thuis, zo laat hij weten in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Piastri is voor mij favoriet voor de wereldtitel”, zegt Kalff. “Maar ik hoop wel dat Max wat dichterbij komt en dat het nog een strijd wordt. Dat zou ik wel mooi vinden. En als Piastri het niet wordt, dan heeft hij het wel zelf in het putje gegooid.”

In dat geval staat Norris klaar om de titel op te eisen, toch? “Maar die wordt het niet”, antwoordt Kalff resoluut. “Piastri is op dit moment de te kloppen man. En vergeet niet dat hij vijftig Grands Prix minder heeft gereden dan zijn teamgenoot. Ook het begeleidingsteam dat hij om zich heen heeft, vind ik beter dan dat van Norris.”

Sommigen zien in Piastri al de nieuwe Verstappen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? “Max vind ik exceptioneel en Oscar echt heel goed, dat is het verschil. En je moet ook kijken hoe iemand zich ontwikkeld. Het knappe van Verstappen is dat hij nog steeds iedere Grand Prix bijleert. Dat doet Piastri ook, maar die ligt nog wat jaren achter op Max. Eigenlijk moet je ze daarom ook pas na hun F1-carriere gaan eigenlijk vergelijken, nu nog niet”, meent Kalff.

Bekijk de video van de podcast hier:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Of luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.