Per 1 april debuteert voormalig Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley als teambaas bij Sauber. Dat maakte de Zwitserse renstal woensdag bekend. Wheatley, die momenteel geniet van de zogenaamde gardening leave, tekende vorige zomer al een contract met het team. Met het oog op de overname door Audi wilde projectleider Mattia Binotto het team versterken met een bewezen Formule 1-veteraan.

Tijdens de GP van Japan (4 tot 6 april 2025) komt Jonathan Wheatley voor het eerst in actie namens het huidige Stake F1 Team. ‘Tussenpaus’ Alessandro Alunni Bravi heeft zijn taken inmiddels neergelegd. In een officieel persbericht wordt Wheatley omschreven als ‘een zeer gerespecteerd en succesvol leider in de Formule 1’. Hij zal samen met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto, tegenwoordig de grote aanjager bij het Audi-project, het teammanagement verzorgen. Over slechts negen maanden wordt de hele renstal omgevormd tot een Audi-fabrieksteam. Met ingang van de nieuwe reglementen gaan de Duitsers ook een eigen krachtbron ontwikkelen.

Red Bull-veteraan

De Formule 1-carrière van Jonathan Wheatley begon in de jaren negentig bij het team van Benetton, later Renault. Daar schopte hij het tot hoofdmonteur. In 2006 stond hij echter aan de wieg van het team van Red Bull. De Brit begon zijn loopbaan als teammanager, maar klom in achttien jaar tijd op tot sportief directeur. Inmiddels is hij een bekend gezicht in de paddock en wordt hij gezien als een van de drijfveren achter het succes van de Oostenrijkers. Die samenwerking kwam dit jaar ten einde. Waar hij nu nog geniet van de zogenaamde gardening leave, gaat hij op Suzuka aan de slag bij Sauber.

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto overziet tegenwoordig de transitie van Sauber naar Audi (Getty Images)

