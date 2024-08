Voormalig Ferrari-baas Mattia Binotto leidt pas vanaf 1 augustus het Formule 1-project van Audi, maar is al flink bezig met het aannemen van de juiste mensen. Zo stapt sportief directeur Jonathan Wheatley over van Red Bull naar de Duitse fabrikant. Audi heeft echter nog één belangrijke keuze te maken, en dat is wie de teamgenoot van Nico Hülkenberg wordt.

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport is voormalig Formule 2-kampioen Felipe Drugovich een goede kandidaat als tweede coureur van Audi’s line-up. Drugovich staat momenteel onder contract bij Aston Martin, maar met langdurige contracten voor zowel Fernando Alonso als Lance Stroll bij het team, is de kans klein dat de reservecoureur daar gauw permanent achter het stuur kruipt. Er zijn naar verluidt al contactmomenten geweest tussen Sauber en Drugovich, maar dat leidde tot nu toe nog niet tot een concreet aanbod.

Drugovich is niet de enige kandidaat voor Audi, want de fabrikant kan ook uit hun eigen kweekvijver halen. De 20-jarige Zane Maloney is eigenlijk de enige coureur die meteen beschikbaar is voor het team. Veel andere jonge talenten, zoals Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar, staan onder contract bij de concurrentie van Audi.

Gaat Audi voor ervaring in line-up?

Audi kan er ook voor kiezen om een ervaren coureur naast Hülkenberg te zetten. Zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu rijden nog voor Sauber, maar Audi kan ook wachten op de ontwikkelingen bij Red Bull. Het Oostenrijkse team heeft zes coureurs en maar vier cockpits. Alleen Max Verstappen en Yuki Tsunoda zijn eigenlijk zeker van hun zitje voor 2025. Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Liam Lawson en Red Bull-talent Hadjar zijn, door onder meer aflopende contracten en ondermaatse prestaties, nog niet zeker van hun toekomst.

