Sebastian Vettel keert mogelijk terug naar de racerij via het endurance-team van Porsche. De Duitse autogigant ziet de voormalig Formule 1-coureur als een van de opties voor de 24 Uur van Le Mans. Porsche Penske Motorsport heeft nog één stoeltje te vergeven voor de legendarische langeafstandsrace. Eerder testte Vettel al met de 963-bolide op het circuit van Aragón, Spanje.

Porsche doet volgend jaar met drie auto’s mee aan de prestigieuze 24 Uur van Le Mans. Het team heeft het aantal fabrieksrijders teruggebracht van tien naar acht, waardoor er in de derde auto nog één stoeltje moet worden ingevuld. Coureurs Nick Tandy en Felipe Nasr liggen al vast. De vraag is of Porsche viervoudig wereldkampioen Formule 1 Sebastian Vettel kan strikken. De Duitser heeft een rentree in de autosport nooit uitgesloten, al leek hij de afgelopen twee jaar ook te genieten van zijn pensioen.

Urs Kuratle, fabrieksdirecteur van Porsche LMDH, geeft toe dat er wederzijdse interesse is. “We komen één rijder te kort, dat klopt,” bevestigde hij tegenover sportscar365.com. “Natuurlijk was het een weloverwogen beslissing. We evalueren nu wie onze negende coureur wordt, al hebben we nog geen naam. Er staat nog niets vast, maar we hebben het duidelijk in ons achterhoofd.”

‘We praten met elkaar’

Desgevraagd sluit Kuratle een samenwerking met Sebastian Vettel niet uit. “Sebastian en Porsche hebben een vriendschappelijke relatie,” legde hij uit. “We praten dan ook met elkaar. Ik kan niet uitsluiten dat hij volgend jaar voor ons rijdt, maar er staat nog niets vast.” Vettel kwam voor het laatst in actie tijdens het Formule 1-seizoen van 2022. Sindsdien gebruikt hij zijn podium vooral om aandacht te vragen voor het milieu. Ook tijdens de GP van São Paulo was hij aanwezig, dit keer met een megahelm gemaakt van gerecycled plastic.

In maart was Sebastian Vettel al bij het hoofdkwartier van Porsche Penske Motorsport te vinden. Daar liet hij een stoeltje aanmeten en maakte hij enkele uren in de simulator. Kort daarna kroop hij daadwerkelijk achter het stuur van de Porsche 963 voor een intensieve test op MotorLand Aragón in Spanje. Het was de eerste keer dat hij in een dergelijke auto reed, al leek dat geen probleem voor de oud-kampioen. In totaal legde hij maar liefst 581 kilometer af.

