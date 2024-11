De GP van São Paulo staat voor de deur! De Formule 1 reist dit weekend af naar het historische circuit van Interlagos voor een extra druk sprintweekend. Terwijl de coureurs de eerste sessies op het nieuwe asfalt afwerken, nemen we even een kijkje achter schermen. Wat gebeurde er de afgelopen dagen zoal in de paddock? Een aantal behind-the-scenes kiekjes van de GP in São Paulo!

Allereerst een bekend gezicht! Voormalig Formule 1-coureur Sebastian Vettel is van de partij in Brazilië. Dit weekend vraagt hij aandacht voor het milieu en helpt hij mee het vuilnis op te ruimen. Verder heeft hij een gigantische Ayrton Senna-helm (hoofdfoto) meegenomen, gemaakt van gerecyclede materialen (Getty Images)

Nog zo’n oude bekende; ook Emerson Fittipaldi wordt in de paddock gespot. De Braziliaanse legende won in zijn leven veertien Grands Prix en kroonde zich in 1972 en 1974 tot wereldkampioen met Lotus en McLaren (Getty Images)



Lewis Hamilton arriveert in stijl voor de GP van São Paulo. Als ereburger van Brazilië heeft hij zijn Ayrton Senna-shirt en Braziliaanse broek aangetrokken. Dit weekend mag hij bovendien een ererondje rijden in de McLaren MP4/5B, de auto waarmee Senna in 1990 zijn tweede titel won (Motorsport Images)

Deze fan ziet Hamilton liever in een Ferrari rijden. Heel lang hoeft hij of zij niet meer te wachten, de zevenvoudig wereldkampioen rijdt nog vier Grands Prix namens Mercedes en maakt dan de transfer naar Maranello. Tot die tijd moeten we het met kartonnen figuren doen (Getty Images)

Over kartonnen figuren gesproken… Deze fan van Sauber heeft een gigantische foto van Valtteri Bottas meegenomen. Heel recent is het plaatje alleen niet! Wie had Bottas herkend op deze babyfoto? (Getty Images)

Oliver Bearman is voor de derde keer opgeroepen om in te vallen. Vrijdag springt hij in de auto van Kevin Magnussen, die zich in aanloop naar het weekend ziek heeft gemeld. Het is nog maar de vraag of de Deense coureur nog in actie komt in São Paulo (Haas)

Fernando Alonso kan gelukkig weer lachen! Ook hij voelde zich de afgelopen dagen niet fit. Donderdag moest hij zijn mediaverplichtingen laten schieten omdat hij deze week terugvloog naar Europa met een darminfectie. Een specialist heeft hem behandeld, de Spaanse routinier staat gewoon op de grid (Motorsport Images)

Max Verstappen geeft zijn RB20 de sporen tijdens de eerste vrije training. Interlagos is voorzien van een nieuwe laag asfalt. Het is nog maar de vraag wat Verstappen dit weekend kan doen tegen de snelle bolides van Ferrari en McLaren (Red Bull Content Pool)

