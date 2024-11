Lewis Hamilton krijgt felle kritiek te verduren na zijn prestaties tijdens de GP van São Paulo. De oud-kampioen had in ‘zijn’ Brazilië moeite om zijn Mercedes op de baan te houden en kwam uiteindelijk als tiende over de streep. Na meerdere klaagzangen bestempelde hij de W15 als ‘zijn slechtste auto ooit’. Presentator en columnist Jeremy Clarkson suggereert echter dat Hamilton simpelweg ‘te oud’ is geworden.

Niet alle Britse pers lijkt zo bevooroordeeld als de afgelopen weken werd beweerd. Jeremy Clarkson, bekend van Top Gear en The Grand Tour, neemt het in zijn column voor The Sun op voor Max Verstappen, die op weergaloze wijze de GP van São Paulo wist te winnen. Tegelijkertijd uit de 64-jarige Engelsman scherpe kritiek op Lewis Hamilton. Volgens Clarkson zou de zevenvoudig wereldkampioen op Interlagos hebben laten zien dat hij het racen langzaamaan verleert.

‘Verstappen een van de allergrootsten’

“We hebben twee belangrijke dingen geleerd tijdens de Grand Prix van São Paulo”, schreef Clarkson. “Nou ja, drie als je Lance Stroll meetelt, die in de formatieronde crashte met zijn pas gerepareerde auto en daarna de grindbak in reed. Ten eerste is Max Verstappen een van allergrootsten”, legde de columnist uit. De Nederlander won de race in Brazilië vanaf de zeventiende plaats op de grid. In de regen werd het duidelijk dat niemand hem de baas kon. “Hij is misschien wel de grootste coureur die we ooit hebben gezien”, aldus Clarkson.

“Ten tweede heeft Lewis Hamilton zijn beste tijd gehad”, vervolgde hij. “Hij gaf zijn auto de schuld van zijn slechte kwalificatie, maar teamgenoot George Russell stond nota bene op de eerste rij. Natuurlijk is het mogelijk dat, omdat Lewis volgend jaar naar Ferrari verhuist, het team zijn brandstoftank vult met citroenwater in plaats van benzine”, doelde Clarkson op de verschillen tussen beide auto’s. “Maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Het is veel aannemelijker dat Hamilton gewoon te oud is geworden.”

