Voormalig Formule 1-coureur Jacques Villeneuve deelde onlangs een treurig bericht op sociale media. Een stel ‘harteloze’ dieven heeft een bronzen standbeeld van zijn vader, Gilles Villeneuve, gejat. Het eerbetoon stond bij de ingang van diens museum in Canada. Inmiddels is bekend dat het museum twaalfduizend Canadese dollars uitlooft aan degene die het standbeeld terugbrengt.

“Ik kan niet slapen,” zegt een boze Jacques Villeneuve in een video op Instagram. “Hoe kunnen mensen zo harteloos zijn? Gilles vertegenwoordigde Canada en Quebec op het internationale podium. Er zijn er niet veel zoals hij. Het is schandalig om zo’n monument te stelen. Ik begrijp niet wat er door de hoofden of harten van deze dieven gaat, als ze die al hebben.”

Beloning

Op beelden op sociale media is te zien dat er alleen nog twee bronzen voeten op de sokkel staan; de rest van het standbeeld is verdwenen. Het museum heeft inmiddels laten weten dat het in samenwerking met onder andere een nationale autodealer en B&G Race Fuels twaalfduizend Canadese dollars uitlooft aan degene die het beeld terugbrengt naar de rechtmatige eigenaars. “We stellen geen vragen; het belangrijkste is dat we Gilles terugbrengen naar zijn museum,” schreef de organisatie op Facebook.

Tussen 1977 en 1982 reed Gilles Villeneuve zevenenzestig Grand Prix, waarvan hij er zes wist te winnen. In 1979 werd hij tweede in het wereldkampioenschap. Hij begon zijn carrière bij McLaren, maar maakte later de overstap naar Ferrari. In 1982 verongelukte hij tijdens de kwalificatie voor de Belgische GP. Een crash met de Duitse Jochen Mass werd hem fataal. Het weerhield zoon Jacques Villeneuve er echter niet van om in zijn voetsporen te treden. En met succes – in 1997 werd Jacques de eerste Canadese wereldkampioen in de Formule 1.

