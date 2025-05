Oscar Piastri zag in Imola in de eerste bocht al hoe Max Verstappen er met de leiding in de race vandoorging. De Australiër had een zege wel goed kunnen gebruiken als kampioenschapsleider, maar eindigde op de derde plaats. Lando Norris deed het met een tweede plek niet veel beter, mede door het besluit van McLaren om in de slotfase geen team orders te geven. Onterecht, vindt oud-F1-coureur Jacques Villeneuve. Volgens de wereldkampioen van 1997 had McLaren nooit de twee mogen laten racen.

Oscar Piastri begon vanaf polepositie aan de GP Emilia-Romagna, maar heel lang kon de Australiër niet van deze eerste plek genieten. Max Verstappen schoot de Australiër in de Tamburello-chicane al voorbij, en hield de rest van de race de leiding in handen. Piastri probeerde uit alle macht Verstappen bij te benen, en moest daarom in ronde dertien al de pits in voor een setje nieuwe harde banden. Verstappen kon ondertussen profiteren van een verkorte pitstop tijdens de virtual safety car-periode.

Piastri zag Verstappen pas eigenlijk weer terug na de tweede safety car van de middag, toen het veld weer in elkaar schoof. Bij de herstart die volgde vroeg Lando Norris, die door zijn eigen pitstop achter zijn teamgenoot reed, om een team order vanuit McLaren. De Brit kreeg deze niet, ook al waren de banden van Piastri er een stuk slechter aan toe. Volgens oud-F1-coureur Jacques Villeneuve toonde het team ‘zwakte’ met het besluit om de twee te laten racen.

Zwakte

“Ze laten in principe zwakte zien”, windt de voormalig wereldkampioen er geen doekjes om tegenover Sky F1. “Ze laten niet de kracht zien die Red Bull altijd laat zien, elk jaar weer. Het is alsof ze bang zijn om agressief te zijn in een poging om het rijderskampioenschap te winnen. Ze zijn bang om tegen Piastri in te gaan, wat echt heel vreemd is.”

Villeneuve vindt het vreemd dat McLaren de Australiër de hand boven het hoofd hield. “Piastri verpestte die eerste bocht. Hij werd slapend verrast. Hij had nooit als tweede uit die bocht mogen komen”, vervolgt de Canadees. “En toen had hij het tempo niet, wat vreemd was. Norris had meer tempo. Bij de herstart wist McLaren dat het een kwestie van ronden was voordat Norris Piastri zou inhalen met het bandenverschil. Dus waarom zou je Norris drie ronden laten verliezen in plaats van hem een kans te geven om achter Verstappen aan te gaan? Je wilt Verstappen geen overwinningen geven, want dat betekent meer punten voor hem in het rijderskampioenschap.”

