Oscar Piastri is ontevreden met de derde plaats in Imola. De polesitter baalt er vooral van dat hij niet later remde tijdens het openingsgevecht met Max Verstappen, maar zag dat de Red Bull dit weekend toch veel te sterk was. ‘Red Bull had vandaag het tempo’, concludeert de Australiër, die alsnog de leiding in het kampioenschap behoudt.

Oscar Piastri begon de GP Emilia-Romagna vanaf polepositie, maar raakte deze al in de eerste meters kwijt dankzij een meesterlijke inhaalactie van Max Verstappen. De Australiër probeerde via een undercut de leiding weer terug te pakken, maar een verkorte pitstop voor Verstappen, dankzij de virtual safety car voor de uitvalbeurt van Esteban Ocon, zorgde ervoor dat de wereldkampioen uit het zicht bleef. Een tweede pitstop, een safety car en een gevecht met teamgenoot Lando Norris volgden. De Australiër eindigde uiteindelijk als derde.

“Ik remde gewoon te vroeg”, blikt Piastri terug op het moment in de openingsfase waar hij de race uiteindelijk verloor. “Het was een goede actie van Max. Dat was teleurstellend natuurlijk, maar we namen daarna toch nog een aantal verkeerde beslissingen. Het was niet onze beste zondag. We hebben zeker dingen om naar te kijken, maar goed gedaan van Max en Red Bull. Zij hadden het tempo vandaag.”

Lastig

Naast ‘verkeerde beslissingen’ kreeg Piastri ook te maken met pech met de timing van de virtual safety car. Verstappen kon wel profiteren van de verkorte pitstop. Na de safety car in de slotfase kwam de Australiër ook nog in een gevecht met zijn teamgenoot terecht, en werd uiteindelijk door Norris ingehaald. “Het was lastig, ik deed mijn best om hem bij te benen. Maar het was slechts een kwestie van tijd voordat hij aan mij voorbijkwam.” Verstappen loopt met zijn zege in Emilia-Romagna tien punten in op Piastri in het kampioenschap.

