Max Verstappen zorgde met zijn dominante overwinning op de GP Emila-Romagna voor extra glans aan het 400ste raceweekend van Red Bull. De Nederlander evenaart met zijn 116e podiumplek voor de Oostenrijkers bovendien het aantal podiumplaatsen van Michael Schumacher bij Ferrari. Teambaas Christian Horner prijst zijn stercoureur voor de gewaagde inhaalmanoeuvre die hem uiteindelijke de zege opleverde.

Max Verstappen won de race in het Noord-Italiaanse Emilia-Romagna eigenlijk al met zijn inhaalactie op Oscar Piastri in de eerste ronde. De Nederlander kwam niet eens als snelste van zijn startplek af, maar een gewaagde manoeuvre aan de buitenkant van de Australiër in bocht 1 zorgde ervoor dat hij de leiding in handen kreeg. Red Bull-teambaas Christian Horner zag het vanaf de zijlijn gebeuren.

“De start was gemiddeld goed, maar het was de eerste bocht waarbij hij het verschil maakte”, vertelt Horner na de race. “Oscar was denk ik meer gefocust op Russell en hij liet toen een klein gaatje vallen en Max ging er gewoon voor. Het was een soort ‘winnen of weggooien’. Max is gewoon zo goed in dat soort situaties waar hij een gat zien. Hij is dan gewoon zo besluitvaardig.”

Instinct

De viervoudig wereldkampioen zelf geeft toe dat hij voorafgaand aan het Italiaanse raceweekend geen vertrouwen had de zege te pakken. “Maar vanaf zaterdag was de auto een stuk competitiever over één ronde en dat zette zich gelukkig op de zondag voort”, vertelt Verstappen. De Nederlander vertrouwde vooral op zijn eigen instinct bij de beslissende actie in de openingsronde.

“Zodra ik laat remde en vervolgens van de remmen ging, had ik het gevoel dat er misschien een inhaalactie in zat”, vervolgt de coureur. “Dus ik hield de snelheid erin. En gelukkig bleef de inhaalmanoeuvre in principe hangen. Het is geen gemakkelijke move om te maken, maar gelukkig ging alles goed.” Piastri probeerde met een undercut later in de race de leiding nog van de Nederlander terug te pakken, maar een virtual safety car zorgde ervoor dat Verstappen zelf een kortere pitstop kon maken. Met zijn zege in Imola loopt de wereldkampioen tien punten in op de kampioenschapsleider.

