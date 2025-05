Max Verstappen verraste vriend en McLaren door er dominant met de zege vandoor te gaan in het Italiaanse Imola. De Nederlander won de race al eigenlijk bij de start, door een briljante inhaalactie op polesitter Oscar Piastri. Verstappen gaf vervolgens de leiding in de race niet meer uit handen, en verkleint het gat in het kampioenschap naar 22 punten op diezelfde Piastri. De buitenlandse media smullen van de magistrale race van de viervoudig wereldkampioen.

“Killer Verstappen”, zo kopt La Gazzetta Dello Sport. De Italiaanse krant zag hoe de Nederlander sinds lange tijd weer een race domineerde. “In Saoedi-Arabië en Miami was het op zaterdag gelukt. In Imola bewaarde Max Verstappen het huzarenstukje echter voor zondag”, zo schrijft de journalist van dienst. Verstappen pakte in Jeddah en Miami al de polepositie, maar de zege in Imola is, na Japan, de tweede van het seizoen voor de coureur.

Het Italiaanse medium genoot vooral van Verstappens ‘sensationele’ inhaalactie op Oscar Piastri in de openingsfase. “Een buitengewone inhaalactie bij de start van de wereldkampioen, die Oscar Piastri verbrandde bij de eerste remactie. De Nederlander wist, ondanks een minder dan perfecte sprint toen de lichten uitgingen, de Australiër achter zich te houden dankzij een uitzonderlijke remactie bij de ingang van Tamburello.” Naast de lofzang voor Verstappen wordt er bij Gazzetta ook nog even stilgestaan bij de prestaties van eigen Italiaanse trots Ferrari. “Een houten medaille voor Lewis Hamilton: het was een geweldige race voor de Brit, protagonist van een geweldige comeback.” Hamilton werd vierde, na vanaf plek twaalf gestart te zijn.

‘Inhaalactie waar Verstappen met plezier op terugkijkt’

In het thuisland van McLaren weten ze het zeker: Max Verstappen is nog steeds kandidaat voor de titel. Het Britse The Guardian zag hoe de coureur ‘met een stukje meedogenloos gecontroleerde dominantie’ de overwinning naar zich toe trok. “Het was een overwinning die eigenlijk al was beslist binnen luttele seconden nadat de lichten uitgingen”, verwijst de verslaggever van dienst naar de inhaalactie van Verstappen op Piastri. “Maar wat een manier om het te beslissen, een moment om van te genieten en inderdaad eentje waar Verstappen misschien met plezier op terugkijkt.” De Britse krant zag verder hoe McLaren nog probeerde om de strategie te splitsen tussen Piastri en Norris, maar dat ze uiteindelijk geen partij waren voor de Nederlandse wereldkampioen.

‘Verstappen wint al na 14 seconden’

Bij onze oosterburen voert wederom de openingsronde van de GP Emilia-Romagna de boventoon. “Verstappen wint al na 14 seconden”, is zelfs de kop bij het Duitse BILD. “Voor Verstappen is de overwinning in Imola een dubbel succes. Reden: De Nederlander maakt het wereldkampioenschap weer spannend!” Het Duitse medium staat ook nog even stil bij de prestaties van Duitse renstal Mercedes, die op meer had gehoopt tijdens de eerste thuisrace voor Andrea Kimi Antonelli. “Het was een dag om te vergeten voor Mercedes. Lokale held Kimi Antonelli moest zijn Silver Arrow parkeren vanwege een probleem aan de W16. George Russell, die als derde was gestart, eindigde slechts zevende door pech met de timing van de safety car.”

‘Verstappen zette de jonge Australiër voor gek’

Ook het Franse L’Équipe staat vol met complimenten voor de meesterlijke inhaalactie van Verstappen in de openingsronde. “Max Verstappen zette de jonge Australiér voor gek”, schrijft de krant zelfs. Het Franse medium is opgelucht dat de spanning in de titelstrijd weer terug is. “De viervoudig wereldkampioen zorgde voor de perfecte coup voor de 400ste Red Bull-zege in de Formule 1. Verstappen, met nu nog maar 22 punten achterstand op de leider, is nog steeds in de race tegen de McLarens. Hij is als enige in staat om de strijd met ze aan te gaan.”

