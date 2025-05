Pierre Waché, technisch directeur bij het team van Red Bull, waarschuwt dat het team nog niet te hard van stapel moet lopen. De Oostenrijkse renstal heeft alle reden voor een feestje na de Grand Prix-zege van Max Verstappen in Imola, zeker omdat de RB21 nog nergens was in Miami. Waché is blij dat de meegebrachte upgrades goed lijken te werken, maar waarschuwt dat dit nog niet op elk ander circuit het geval hoeft te zijn.

Zag Max Verstappen de twee McLaren-coureurs in Miami nog aan de horizon verdwijnen, in Imola was het de viervoudig wereldkampioen die al gauw in de race een grote voorsprong had. Alleen de safety car, veroorzaakt door de uitvalbeurt van thuisheld Andrea Kimi Antonelli, zorgde ervoor dat Lando Norris en Oscar Piastri Verstappen nog even in het zicht kregen. Hoe anders waren de omstandigheden afgelopen vrijdag, toen de coureur slechts de op vier na snelste tijd kon rijden.

“Vandaag waren de omstandigheden een beetje anders dan vrijdag”, probeert technisch directeur Pierre Waché naar een verklaring te zoeken voor het snelheidsverschil. “Het asfalt was wat warmer, en dat had invloed op de prestaties.” Maar niet alleen de weersomstandigheden werkten in het voordeel van Red Bull, ook de naar Imola meegebrachte upgrades deden wat ze moesten doen. “De nieuwe upgrades geven ons de mogelijkheid om te verbeteren voor de race en kwalificatie. De update werkte goed.”

‘Nog geen uitgemaakte zaak’

Ondanks dat Verstappen met zijn zege in Imola het gat naar kampioenschapsleider Piastri heeft verkleind, loopt Waché nog niet te hard van stapel voor de volgende Grands Prix. De wispelturige RB21, ‘het werkvenster is nog steeds heel smal’, geeft de Fransman niet het vertrouwen dat Verstappen makkelijk zijn trucje kan herhalen op andere circuits. “We hebben gewonnen in Japan, maar we werden helemaal ingemaakt in Bahrein en Miami”, legt Waché uit. “Het is duidelijk geen uitgemaakte zaak in deze tak van sport. McLaren heeft nog steeds een goede auto, dus we moeten hard blijven werken.”

