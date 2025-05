Max Verstappen boekte in Imola zijn tweede overwinning van het seizoen. Een magistrale inhaalactie op polesitter Oscar Piastri legde daarvoor de basis, maar dat hij dat ook op dominante wijze deed, was alweer een tijdje geleden. De Nederlander is vanzelfsprekend in zijn nopjes met het resultaat, maar vooral verrast.

De inhaalmanoeuvre van Max Verstappen op polesitter Oscar Piastri bij de start was cruciaal. Met vrije lucht voor zich en een competitieve RB21, lag de weg naar de overwinning open. Het was er bovendien een om in te lijsten: George Russell kwam nog even voorbij en Piastri leek verdwenen, maar met een late remactie verraste de Nederlander de kampioenschapsleider en ging hij aan de buitenkant voorbij. “Ik kreeg meer snelheid mee richting de eerste bocht en had het momentum. Alles gebeurt zo snel en je moet ontzettend precies zijn om niet van de baan te raken, maar gelukkig was de grip goed”, analyseert Verstappen op de persconferentie.

Verrast

Piastri moest even twee keer knipperen toen hij Verstappen plots niet meer in zijn spiegels zag. “Of Max mij verraste? Ja. Ik dacht dat ik het redelijk onder controle had. Het was een goede move van hem. Daar moet ik van leren voor de volgende keer.”

De viervoudig wereldkampioen reed weg van de McLarens en dankzij een sterke strategie van Red Bull, met pitstops tijdens de Virtual Safety Car en Safety Car, leek de Oostenrijkse renstal voor het eerst dit seizoen de overhand te hebben op McLaren. Dat kwam voor Verstappen overigens als een verrassing. “Ik was blij dat ik de leiding overnam, maar ik wist nog niet zeker hoe snel we daadwerkelijk zouden zijn. In Miami lag ik ook aan kop, maar daar hadden we geen goede racepace”, zegt hij. “Ik probeerde mijn ritme te vinden. De auto voelde beter aan en was makkelijker onder controle te houden. Al met al is het erg verrassend, maar ik ben heel blij met wat we vandaag hebben laten zien en ik hoop dat we deze prestatie vaker kunnen herhalen.”

