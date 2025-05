Max Verstappen heeft Red Bulls 400ste race in de Formule 1 een extra feestelijk tintje gegeven met een verrassende zege in Imola. Meteen na afloop toonde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull zich uiterst content. “Alles pakte goed uit”, vertelde hij tegen interviewer David Coulthard op de grid.

De sleutel van Verstappens triomf was de inhaalactie bij de start bij polesitter Oscar Piastri. “Mijn start was niet geweldig, maar ik zat nog steeds aan de buitenkant, op de normale racelijn. Ik dacht, ik ga het buitenom proberen en dat werkte”, zo keek Verstappen terug op het bepalende moment van de race.

Over het vervolg van de race, zei Verstappen: “De auto was goed. Ik kon mijn banden goed managen en de snelheid was goed. We hebben enorme progressie geboekt ten opzichte van afgelopen vrijdag. Zelfs na de safetycarsituatie hadden we alles goed onder controle, waardoor we de zege over de streep konden trekken. Alles pakte goed uit, inclusief de pitstops en de strategie. Een goede prestatie van het team.”

Volgende week staat de GP van Monaco op het programma. “Dan is alles weer volledig anders. Ook dat wordt weer een uitdaging. Maar ik wil eerst van deze zege even genieten.”

