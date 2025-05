Max Verstappen pakte in het Noord-Italiaanse Imola de 65ste overwinning uit zijn Formule 1-carrière. De Nederlander liet zo niet alleen zien nog zeker in de race te zijn voor de titel, maar ook dat de wispelturige RB21 weer het tempo lijkt te hebben om de McLarens bij te benen. Red Bull-adviseur Helmut Marko kon niet trotser zijn op zijn stercoureur.

Met een meesterlijke inhaalactie op Oscar Piastri in de openingsronde van de GP Emilia-Romagna verzekerde Max Verstappen zich eigenlijk al meteen van zijn 65ste Grand Prix-zege. Een knap resultaat, gezien dat de Nederlander op de vrijdag nog last had van balansproblemen aan zijn RB21. Red Bull-adviseur Helmut Marko is daarom ook ongelooflijk trots op zijn stercoureur, die in de beginfase van de race gelijk al bij de twee McLarens kon wegrijden.

“We waren vandaag gewoon sneller. We waren minstens zo goed als McLaren op het gebied van bandenslijtage”, vertelt Marko jubelend aan het Oostenrijkse ORF. De viervoudig wereldkampioen reed bijna twintig seconden voor naaste concurrent Lando Norris aan de leiding, totdat een safety car in ronde 46 het veld weer in elkaar duwde. Volgens Marko waren de rondes na de herstart daarom ook het ‘meest indrukwekkend’ van Verstappen.

‘Godzijdank zo’n resultaat’

“Toen reed Max een seconde of meer tijdens elke ronde weg. Dus het werkt en het is de eerste keer dat hij een auto heeft, min of meer sinds een jaar, die in balans is, die doet wat hij wil”, vervolgt Marko. “En dan zie je godzijdank zo’n resultaat.” Verstappen loopt met zijn zege tien punten in op kampioenschapsleider Oscar Piastri. De achterstand van de Red Bull-coureur bedraagt nu nog maar 22 punten op de Australiër, minder dan het aantal punten dat een coureur krijgt voor één gewonnen race.

