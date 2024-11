Het waterballet tijdens de GP van São Paulo heeft flink wat slachtoffers gemaakt. Gedurende het weekend werd de rode vlag maar liefst zes keer gehesen. De reparatiekosten na de race in Brazilië zijn dan ook niet mals. Op sociale media houden ijverige fans het schadeklassement bij voor het huidige Formule 1-seizoen. Daaruit blijkt dat er op Interlagos voor bijna vijf miljoen dollar aan schade is gereden.

Na hevige regenval op zaterdagmiddag werd de kwalificatie voor de GP van São Paulo al uitgesteld tot zondagochtend. Ook toen kwam de regen met bakken uit de lucht. Desondanks ging de kwalificatie door, met alle gevolgen van dien. De sessie werd een heus slagveld; maar liefst vijf keer werd de rode vlag gezwaaid. Twee Williams-auto’s, twee Aston Martins en één Ferrari moesten het onderspit delven.

Schadeklassement

Tijdens de race bleef het regenachtig in São Paulo. Vier coureurs slaagden er niet in hun auto heelhuids terug te brengen naar de garage, onder wie Carlos Sainz en Franco Colapinto. Op online platform Reddit hebben fans de reparatiekosten bijgehouden voor het zogenaamde schadeklassement. Hierin wordt bijgehouden welke coureurs aan het einde van het seizoen de meeste schade hebben veroorzaakt. Deze ranking wordt gekscherend het Destructors’ Championship genoemd.

Volgens de laatste berekeningen is São Paulo het meest kostbare raceweekend tot nu toe. In totaal is er voor bijna vijf miljoen dollar aan schade gereden, omgerekend ruim vier en een half miljoen euro. De vorige recordhouder was de GP van Monaco. Mede dankzij de zware crash van Sergio Pérez bedroegen de reparatiekosten na dat weekend ruim vier miljoen euro. Pérez gaat overigens nog steeds aan kop in het schadeklassement. De totale reparatiekosten voor al zijn crashes bedragen tot nu toe ruim vier en een half miljoen euro.

Marshals bergen de Ferrari SF-24 van Carlos Sainz na een crash tijdens de GP van São Paulo (Motorsport Images)

