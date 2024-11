Windtunnels zijn al decennialang een essentieel onderdeel van de Formule 1, maar met de nieuwste generatie Formule 1-auto’s zijn ze belangrijker dan ooit geworden. Het succes van McLaren benadrukt dit duidelijk: sinds het team een eigen nieuwe windtunnel in gebruik heeft genomen, zijn hun prestaties verbeterd. Dit succes is anderen niet ontgaan, en inmiddels hebben ook Red Bull en Aston Martin besloten om fors te investeren in windtunnels. Het lijkt een kostbare gok, maar één die ze bereid zijn te nemen om competitief te blijven.

Investeren in windtunnels

Aston Martin heeft de stap naar een eigen windtunnel als logisch ervaren in hun strategie om zich verder los te maken van Mercedes. Sinds Lawrence Stroll de renstal in 2019 overnam, heeft Aston Martin hard gewerkt aan onafhankelijkheid. De eerste jaren hebben ze nog de windtunnel van Mercedes gebruikt, maar met een nieuwe en hypermoderne faciliteit op de nieuwe locatie wil Aston Martin volledig op eigen benen staan.

Bij Red Bull speelt een ander verhaal. Hun huidige windtunnel voldoet al enige tijd niet meer aan de hoge eisen van het team. Ondanks dat de tunnel regelmatig geüpdatet is, ziet teambaas Christian Horner een nieuwe faciliteit als een essentiële stap om hun concurrentiepositie te behouden en versterken.

Waarom juist nu investeren?

De keuze om nu zulke grote bedragen te investeren in nieuwe windtunnels roept de nodige vragen op. Voormalig F1-aerodynamicus Jean-Claude Migeot heeft hier zijn twijfels bij: “Je kunt je afvragen of het verstandig is om dit te doen terwijl je aan de top staat. Als je een nieuwe tunnel bouwt, ligt deze zeker drie maanden stil, en voor teams die strijden om de koppositie kan die verloren tijd in ontwikkeling zwaar wegen. “Migeot wijst op alternatieven zoals het bijwerken van bestaande tunnels of het inhuren van tijdelijke faciliteiten. Toch begrijpt hij wel waarom Aston Martin en Red Bull voor deze stap hebben gekozen.

De huidige Formule 1-auto’s hebben bij hoge snelheden te maken met stabiliteitsproblemen, een uitdaging waar Aston Martin en Red Bull oplossingen voor willen vinden. Migeot legt uit dat een nieuwe windtunnel hier mogelijk een sleutelrol in speelt. “Veel windtunnels werken met een elektrisch systeem dat dynamische krachten op hoge snelheid moeilijk kan nabootsen. Voor statistische tests werkt dit prima, maar als je een model op hoge frequentie wilt laten bewegen, heb je een hydraulisch systeem nodig,” aldus Migeot.

