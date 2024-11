Sergio Pérez ligt al sinds de Grand Prix van Miami onder een vergrootglas. De Mexicaan gaat momenteel door een vormdip, waardoor zijn toekomst bij Red Bull onzeker is. Een nieuwe sponsordeal zorgt er echter naar verluidt voor dat Pérez zich toch minder zorgen hoeft te maken over zijn verdere Formule 1-carrière.

De Spaanse sportkrant Marca meldt namelijk dat Sergio Pérez een nieuwe lucratieve sponsordeal heeft voor het 2025-seizoen. Hoewel de krant niet meldt wie deze sponsoren zijn, zijn het wel bedrijven met veel invloed. Daarnaast meldt het Spaanse medium dat Red Bull ook groen licht aan Pérez heeft gegeven om zijn eigen merchandise- en kledinglijn te produceren.

“Het is een soort overeenkomst die voorafgaat aan een productieproces en heeft alle goedkeuringen gekregen van het economische team, na goedkeuring door Horner”, schrijft Marca. “Degenen die hem als afgeschreven beschouwen zullen nog even moeten wachten, want hij heeft nog een contract tot 2025. Tenzij er op het laatste moment iets verandert (wat niet onmogelijk is bij Red Bull), ziet het ernaar uit dat hij dat contract gaat nakomen”, concludeerde het medium.

Dankzij de nieuwe sponsoren van Pérez wordt het lijstje van sponsordeals voor de Mexicaan alsmaar langer. De bedrijven Claro, Telcel en Infinitum, allen van de groep van Mexicaanse zakenman Carlos Slim, blijven naar verluidt ook in 2025 Pérez steunen. Deze sponsordeals zijn allemaal aan de Mexicaan persoonlijk gebonden, en hebben als voorwaarde dat de Mexicaan bij Red Bull blijft. Voor Red Bull is het de moeite waard om de sponsoren bij zich te houden, want ze betalen het salaris van Pérez, geschat op maar dan 10 miljoen dollar, en investeren ook zo’n 30 miljoen dollar in de renstal zelf.

Slecht nieuws voor Lawson en Tsunoda?

Liam Lawson en Yuki Tsunoda, coureurs bij Red Bulls zusterteam Visa RB, zijn de meest waarschijnlijke kandidaten om Sergio Pérez te vervangen. Vooral Lawson heeft sinds zijn terugkeer in de Formule 1 indruk gemaakt, en wordt zelfs door Jos Verstappen als ‘logische opvolger van Pérez’ bestempelt. Toch brengt de Nieuw-Zeelander niet zoveel sponsorgeld in het laatje als de Mexicaan, wat zijn kansen op een 2025-stoeltje wel eens zou kunnen beïnvloeden.

