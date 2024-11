Max Verstappen verzekerde zich zondag van de winst in een zinderende editie van de GP van São Paulo. In een chaotische race, die werd geplaagd door hevige regenval, trok de Red Bull-coureur aan het langste eind. Dit had hij duidelijk aan zijn eigen talenten te danken; teamgenoot Sergio Pérez kwam in dezelfde RB20 niet verder dan P11. Volgens Jos Verstappen is het slechts een kwestie van tijd voordat Liam Lawson het tweede Red Bull-stoeltje overneemt.

Het lijkt erop dat Max Verstappen zich in zijn eentje moet staande houden in de voorhoede. Sergio Pérez is in de afgelopen eenentwintig races slechts vier keer op het podium geëindigd. Ter vergelijking: Verstappen stond dit jaar al dertien keer op het podium. “Dat vindt hij helemaal niet erg,” verzekerde vader Jos Verstappen tegenover Viaplay. “Hij moet het toch alleen doen, en hij is daar sterk genoeg voor.”

Lawson naar Red Bull?

De Red Bull-teamleiding zou inmiddels ook twijfelen aan het tweejarige contract van Pérez. In principe dient de Mexicaan nog tot en met 2026 in Milton Keynes te blijven, maar het is een publiek geheim dat Visa RB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson worden klaargestoomd voor hun debuut bij het hoofdteam. Volgens Verstappen senior is laatstgenoemde de ideale kandidaat om straks naast zoon Max te zetten.

“Ik vind dat Lawson het heel goed doet,” legde Jos Verstappen uit. “Het lijkt me logisch dat hij Pérez straks opvolgt. Als het aan mij ligt, mag hij dit seizoen bij Red Bull afmaken om wat vertrouwen op te bouwen. Dan kan het team volgend jaar beslissen wat de beste keuze is.” Volgens de voormalig Formule 1-coureur profiteert zijn zoon ook van een competitieve teamgenoot. “Het is altijd beter als er iemand naast Max rijdt die een beetje competitief is. Dat helpt altijd. Maar we gaan het zien!” besloot hij.

