Max Verstappen won zondag op geniale wijze de GP van São Paulo. Na een teleurstellende kwalificatie liet de Nederlander zich van zijn allerbeste kant zien. Een spectaculaire inhaalrace op een door regen geteisterd Interlagos verzekerde hem van de winst. Bovendien eindigde hij ver boven titelrivaal Lando Norris. De internationale media buigen voor de Nederlander, die met deze ‘demonstratie’ in Brazilië heeft bewezen dat hij het kampioenschap waardig is.

De Braziliaanse pers is verheugd te melden dat de GP van São Paulo opnieuw een spektakelstuk is geworden — misschien wel de mooiste race van het jaar. “Verstappen geeft een demonstratie in de regen,” schrijft de Braziliaanse editie van ESPN. De Nederlander trad in de voetsporen van nationale held Ayrton Senna en was heer en meester onder natte omstandigheden. “Ongelooflijke regen zorgde voor een ongelooflijke Verstappen,” aldus de Brazilianen.

Onze oosterburen zijn al net zo enthousiast; bij BILD spreekt men van ‘Verstappen-Wahnsinn‘, ofwel Verstappen-gekte. Het Duitse medium stelt bovendien dat de strijd om het wereldkampioenschap al is beslist; Lando Norris zou nooit meer kunnen terugkrabbelen van dit puntenverlies. De Engelsman kwam zondag als zesde over de streep. “Dit is misschien wel de beste race ooit van Verstappen,” besluiten de Duitsers.

Internationale media: ‘Verstappen wint als kampioen’

“Verstappen de legende,” zo koppen de Italianen van La Gazzetta dello Sport. “Hij won als een kampioen en heeft de titel nu binnen handbereik.” De roze sportkrant zag hoe de Nederlandse coureur vrijwel foutloos reed op Interlagos. Vooral in de openingsfase was hij fenomenaal. Bij de start maakte hij direct zes plaatsen goed, om daarna vlot door te rijden naar P7. Waar de andere coureurs ‘leken te slapen’, zorgde Verstappen voor vuurwerk in São Paulo.

Ook in Groot-Brittannië kunnen ze niet om Max Verstappen heen. Lando Norris was de afgelopen weken de favoriet in de Britse media, maar met zijn optreden in Brazilië snoerde de Nederlander alle critici de mond. “Verstappen bewijst dat hij de beste coureur op deze planeet is,” kopt de Daily Mail. De Britse journalist van dienst stelt bovendien dat de strijd om de wereldtitel eigenlijk al is beslist — in het voordeel van de Nederlander. De BBC heeft het ondertussen over ‘een van de grootste overwinningen ooit van Verstappen’. De nationale omroep vreest eveneens dat dit de genadeklap was voor Norris. “Onder zware omstandigheden was Verstappen weer een klasse apart,” klinkt het verslagen.

