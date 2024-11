Een opgeluchte Max Verstappen verscheen na zijn zege tijdens de GP van São Paulo in de officiële persconferentie van de FIA. De drievoudig wereldkampioen mocht maar liefst zesentwintig punten bijschrijven in Brazilië en was dus behoorlijk goedgemutst. Na alle kritiek van de afgelopen weken maakte hij een gevatte opmerking: “Waar is alle Britse pers gebleven?”

“Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst,” zei Verstappen tegen de journalisten in de persruimte. “Maar ik heb nog wel een vraagje: waar is alle Britse pers gebleven? Moesten zij allemaal al naar het vliegveld?” Esteban Ocon en Pierre Gasly konden het grapje wel waarderen. Zij mochten ook aanschuiven in de persconferentie na hun verrassende podiumfinishes namens Alpine.

Max Verstappen kreeg de afgelopen weken veel te verduren van de Britse pers. Journalisten en oud-coureurs stonden in de rij om de Nederlander te bekritiseren voor zijn controversiële duels met titelrivaal Lando Norris. In São Paulo rekende Verstappen koelbloedig af met zijn concurrent van McLaren, al moest hij daar wel een spectaculaire inhaalrace voor rijden; tijdens de kwalificatie kwam hij — inclusief gridstraf — niet verder dan de zeventiende plaats.

‘Balans was goed’

“Na de kwalificatie had ik de hele garage kort en klein willen slaan,” legde hij uit. “Gelukkig begon de race al heel sterk. In de vrije lucht merkte ik dat ik de snelste was, dat was heel bemoedigend. De auto had een goede balans. Daarbij voel ik me altijd wel op mijn gemak in de regen, al was het ook fijn om te weten dat de auto überhaupt goed is.”

Met het oog op het kampioenschap kan Max Verstappen ook tevreden zijn. Na de GP van São Paulo bedraagt zijn voorsprong op Norris tweeënzestig punten. “Deze race was ongelooflijk belangrijk; ik had eerlijk gezegd verwacht dat ik vandaag weer punten zou verliezen,” gaf hij toe. “Nu wil ik gewoon zo goed mogelijk blijven scoren en nette races rijden. De afgelopen weken waren erg zwaar, en vandaag leek het er ook weer niet op dat we de race zouden winnen. Gelukkig is ons doorzettingsvermogen onze grootste kracht. Hopelijk zijn we in het vervolg net zo competitief.”

