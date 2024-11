Door de bijzondere knappe overwinning in Brazilië staat Max Verstappen in de WK-stand nu 62 punten voor op Lando Norris. De Nederlander pakte zondag in São Paulo 26 punten, de Brit veroverde er als nummer zes slechts 8. Daarmee liep de polesitter dus niet in, maar vergrootte Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap juist van 44 naar 62 punten.

De verwachting voorafgaand aan de race was juist dat Norris het gaat naar Verstappen flink zou verkleinen. De Brit startte namelijk van pole position. terwijl de Nederlander vanuit het achterveld een inhaalrace moest zien op te tuigen. Door de regenachtige omstandigheden en een heel rij aan incidenten, in combinatie met Verstappens weergaloze inhaalacties, liep het allemaal anders.

Verstappen deed het op voorhand ondenkbare: winnen. En omdat Norris niet verder kwam dan de zesde plaats groeide het verschil flink in Verstappens voordeel. Hij breidde de voorsprong, die zaterdag in de sprintrace nog slonk van 47 naar 44 punten, uit tot 62 punten met nog drie GP”s én één sprintrace te gaan.

Strijd bij de coureurs

Verstappen 393 punten Norris 331 punten Leclerc 307 punten

Verschil Verstappen en Norris: 62 punten

