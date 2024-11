Het lachje bij Max Verstappen was veelzeggend tijdens het interview na de Grand Prix van São Paulo:, ongeloof en blijdschap vochten om voorrang na een imposante zege. “Winnen terwijl je zo ver van achteren moet komen, tja…” Hij was bijkans sprakeloos na de winst waarmee hij Lando Norris een enorme dreun gaf in de titelstrijd.

Het was voor Verstappen de eerste Grand Prix-overwinning sinds de race in Spanje medio juni. En deze had hij zelf ook niet zien aankomen. “Wat een achtbaan van emoties vandaag, zeg. Eerst al die kwalificatie, waarin we pech hadden met een rode vlag. Daarna het moeten starten van P17 en een lastige wedstrijd in het verschiet. Maar vervolgens zijn we uit de problemen gebleven, waren onze beslissingen goed en bleven we kalm.”

Dat alles bij elkaar opgeteld, zorgde voor een hele bijzondere overwinning. Hij liet maar weer eens zien dat er op hem geen enkele maat staat en waarom hij drievoudig wereldkampioen is. Verstappen reed ook nog zeventien keer de snelste ronde in de regenachtige Braziliaanse Grand Prix. “Ik hoop dat het publiek genoten heeft”, klonk het tot besluit met een brede glimlach.

