De sprintrace van de Grand Prix van Brazilië is dankzij een teamorder een prooi geworden voor Lando Norris. Achter hem eindigen Oscar Piastri en Max Verstappen in São Paulo respectievelijk als tweede en derde. Daardoor loopt Norris twee punten in op de Nederlander: het gat gaat van 47 naar 45 in het rijderskampioenschap.

RONDE 1/24: De verwachte chaos in de openingsronde blijft uit. Polesitter Oscar Piastri blijft teamgenoot Lando Norris voor bij de start, Max Verstappen nestelt zich achter Charles Leclerc op P4. Incidenten zijn er in de openingsronde niet.

RONDE 4/24: Verstappen probeert Leclerc te verschalken in de strijd om de derde plek, maar de Ferrari-coureur houdt stand. In het achterveld is Nico Hülkenberg bezig aan een opmars, met een winst van drie plekken. Lewis Hamilton heeft daarentegen lastig: hij rijdt kleurloos rond op P14.

RONDE 8/24: Norris dringt aan bij Piastri, die eerste begint op de boordradio te klagen en wil duidelijk aan zijn Australische teamgenoot voorbij. Een teamorder blijft echter uit, terwijl Leclerc en Verstappen op hun beurt steeds dichter bij Norris komen.

RONDE 15/24: De volgorde is onveranderd, al zit Verstappen nog steeds Leclerc op de hielen. De patstelling bij McLaren is er nog altijd, maar van positie wisselen doen Norris en Piastri niet. In de subtop vechten Sergio Pérez en Liam Lawson net als in Mexico een stevig robbertje met elkaar, ditmaal voor P8.

RONDE 18/24: En daar is de inhaalactie van Verstappen, nu lukt het hem wél om Leclerc te verslaan op het rechte stuk. Opent hij nu de jacht op Norris? McLaren zou er goed aan doen om de coureurs van positie te laten wisselen, als het team tenminste wil dat de Brit maximaal inloopt in de titelstrijd.

RONDE 22/24: Piastri krijgt de teamorder om Norris voorbij te laten. Verstandig van McLaren, want Nico Hülkenberg is inmiddels stilgevallen met een motorprobleem en als er een safety car komt, mag je niet inhalen. Het wordt een virtual safety car, McLaren is dus nét op tijd met de positiewissel.

RONDE 24/24: De vlag valt, Norris wint voor teamgenoot Piastri. Die blijft Verstappen nog nét voor.

