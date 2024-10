Wordt het dan tóch nog spannend tussen Max Verstappen en Lando Norris en is hun vriendschap nou een voor- of nadeel in de inmiddels verhitte strijd? “Het wordt steeds gecompliceerder”, stelt coureur Jeroen Bleekemolen in de nieuwste aflevering van podcast Formule 1 Paddockpraat. Hij sluit niet uit dat het tijdens de GP van Brazilië tot een kookpunt komt in het titelgevecht.

De vriendschap zal het volgens Bleekemolen op termijn heus overleven, vertelt hij aan verslaggevers Frank Woestenburg en Gerard Bos. Maar op dit moment is het volgens hem ingewikkeld. “Aan de ene kant zijn ze relaxed, aan de andere kant branden ze elkaar af op de boordradio.” Zo noemde Norris zijn Nederlandse kameraad na de clashes tijdens de Grand Prix van Mexico ‘een gevaarlijke gast’. Bleekemolen: “Ze zijn enorm gefocust op elkaar nu, daardoor wordt het spannend. En het gaat natuurlijk wel om het WK.”

Woestenburg spreekt woorden van dezelfde strekking: “Ik denk dat Verstappen en Norris echt wel een hele goede vriendschap hebben. Maar het wordt ook een soort van optelsom. Elke clash, ieder incident en iedere aanvaring op de baan; het zorgt voor een nieuw krasje op hun vriendschap. Dat dat zal op een gegeven moment ten koste gaan van die vriendschap, dat kan bijna niet anders.”

Volgens Bleekemolen kan het in Brazilië tijdens de Grand Prix van São Paulo zomaar tot een nieuwe clash komen: “Het kan gaan koken”. Al denkt hij dat Verstappen in het kampioenschap nog altijd als winnaar uit de strijd komt. “Dat gaat wel lukken. Omdat hij het goed blijft doen en McLaren te vaak niet maximaliseert. Als je kijkt naar de snelheid van de auto had Norris bijvoorbeeld in Mexico ook weer moeten winnen. En dat gebeurt niet.”

Dit en meer, bijvoorbeeld of de hype rond Franco Colapinto terecht is, hoor of zie je in de aflevering van deze week. Beluister of bekijk die hier op Formule1.nl. Of luister de podcast via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren – net als hier via YouTube – en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!