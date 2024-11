Jos Verstappen kan weer apetrots zijn op zijn zoon Max Verstappen. Na vier maanden zonder overwinning tekende de Red Bull-coureur in São Paulo voor een magistrale racezege. In een Grand Prix die geteisterd werd door hevige regenval, rekende Verstappen af met al zijn concurrenten. Volgens vader Jos snoerde zijn zoon bovendien alle Engelse critici de mond.

“Ik denk dat Max ontzettend getergd was,” zei een opgeluchte Jos Verstappen zondag tegen Viaplay. Na een schitterende regenrace liep zijn zoon opnieuw uit in het kampioenschap. “Zeker na al dat commentaar van de Engelse journalisten, ex-coureurs en commentatoren. Max was waanzinnig. Ik heb veel met hem meegemaakt, maar deze race was een van zijn allerbeste.”

‘Titelstrijd ziet er goed uit’

Max Verstappen kreeg na zijn controversiële duels met Lando Norris tijdens de Grands Prix in Austin en Mexico-Stad flinke kritiek te verduren. Vooral de Engelse media zouden het op de Nederlandse kampioen gemunt hebben. “Hij bederft zijn goede naam” of “hij is niet in staat om eerlijk te racen,” klonk het vanuit de Engelse hoek. Na de GP van São Paulo is het nog maar de vraag of hij dezelfde kritiek zal krijgen.

LEES OOK: Verstappen vol ongeloof en emotie na zege: ‘Wat een achtbaan, we deden alles goed’

Verstappen junior liep bovendien verder uit op titelrivaal Lando Norris. Het verschil tussen beide coureurs bedraagt nu tweeënzestig punten. Het kampioenschap kan nog alle kanten op, maar ook Jos Verstappen weet dat deze voorsprong een ‘positief’ teken is. “Laten we hopen dat het genoeg is om de titel veilig te stellen,” besloot de voormalig Formule 1-coureur. “We hebben gezien dat er heel snel van alles kan veranderen, maar met nog drie wedstrijden te gaan hebben we iets meer rust. Het ziet er goed uit.”

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!