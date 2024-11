Gestart vanaf de zeventiende plek en uiteindelijk als winnaar over de streep in Brazilië. Wat een masterclass van Max Verstappen. De Nederlander reed een ijzersterke beginfase, waar hij in de eerste ronde al meer dan zeven plekken wist te winnen. Bekijk hier de video’s met alle acties van Max Verstappen op een rij.

IJzersterke start Verstappen

Sterke openingsfase, voorbij aan Piastri

Max Verstappen wint de grote prijs van Brazilië!

