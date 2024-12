Max Verstappen blikt nog één keer terug op zijn meest indrukwekkende race van 2024: de regenrace in São Paulo. De Nederlander reed vanaf de zeventiende startplek naar de overwinning, terwijl om hem heen de ene na de andere coureur buiten de baan terechtkwam. “Ik houd van die omstandigheden”, onthult Verstappen.

Verstappens meest indrukwekkende race van het jaar was tijdens het Grand Prix-weekend in São Paulo, toen de Nederlander vanaf P17 de zege pakte. De Red Bull-coureur onthult hoe hij voorafgaand aan de race op de zondag allesbehalve kalm was. “Er ging veel door mijn hoofd heen, want ik was boos vanwege de kwalificatie”, vertelt Verstappen in de Talking Bull-podcast. “Ik wilde mijn kamer overhoop halen, maar toen ik mijn kamer binnenwandelde, zat mijn vader daar.” Verstappen kalmeerde vervolgens door de aanwezigheid van vader Jos.

Daarnaast had de Nederlander het ‘geluk’ dat de race uiteindelijk een regenrace werd. “Ik houd van die omstandigheden”, zegt Verstappen eerlijk. Natuurlijk hield de coureur wel rekening met een grotere kans op crashes en uitvalbeurten. “Maar zodra die race begonnen was, was het goed. Ik genoot ervan, en de auto voelde ook goed.”

Las Vegas

Hoewel de race in Brazilië uiteindelijk cruciaal was voor het veiligstellen van zijn vierde wereldtitel, moest Verstappen nog één race wachten. De Nederlander won zijn vierde wereldtitel tijdens de GP Las Vegas. “Ik denk niet dat de race in Vegas in mijn top-tien terechtkomt, want het was niet spannend voor mij. Ik heb gedaan wat ik moest doen, natuurlijk”, blikt Verstappen nog een keer terug op de beslissende race. De Red Bull-coureur vierde zijn wereldkampioenschap wel uitgebreid, en belandde zelfs om negen uur ’s ochtends in het casino. “Mensen waren aan het gokken, terwijl sommigen al aan het ontbijt zaten”, besluit de viervoudig wereldkampioen.

