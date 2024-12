Liam Lawson staat een helse klus te wachten bij Red Bull als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Want de viervoudig wereldkampioen is naast de auto weliswaar een sympathieke vent, maar met de helm op schuilt er een ware killer in hem, zo waarschuwt de Red Bull-monteur Calum Nicholas hem alvast.

In de podcast Road to Success vertelt Nicholas uitgebreid over de nieuwe line-up van zijn werkgever. Het feit dat Sergio Pérez na een paar moeizame seizoenen nu eindelijk het veld heeft moeten ruimen en er weer een nieuwe teamgenoot van Max Verstappen is aangesteld, zegt veel, meent Nicholas. “Als je het moet opnemen tegen iemand die zo enorm getalenteerd is als Max en die het er allemaal zo makkelijk laat uitzien, dan eist dat op een gegeven moment zijn tol. Als je met je auto terugkomt in de garage en denkt: ‘ja, ik heb een goed rondje gereden’ en Max gaat vervolgend naar buiten is een anderhalve tiende sneller, dan put dat je mentaal uit.”

‘Max is heel open en eerlijk’

Volgens Nicholas ondergaat Verstappen een metamorfose zodra de helm opgaat. “Max is heel open en eerlijk; hij is gewoon echt een aardige vent, dus het is moeilijk te begrijpen dat er zo’n killer in hem schuilt. Zodra hij zijn helm dichtdoet, wil hij je kapotmaken.”

En helemaal als hij getergd is. Calum Nicholas: “Als Max Verstappen voelt dat je tegen hem bent, dan laat hij zien hoe goed hij is. Ik denk dat de Grand Prix in Brazilië daar een perfect voorbeeld van was. We wisten dat Max van regen hield, maar het was een zwaar weekend. Het voelde alsof alles tegen zat. Je zag duidelijk zijn reactie na de kwalificatie; de vlaggen leken allemaal tegen hem gericht. Soms heb je van die weken waarin het lijkt alsof alles tegenzit, maar juist dan haal je het beste uit iedereen in de garage.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)