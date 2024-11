Voor Red Bull-coureur Sergio Pérez is de Grand Prix van Brazilië letterlijk in het water gevallen. Terwijl teamgenoot Max Verstappen een oppermachtige prestatie heeft geleverd, is het voor de Mexicaan opnieuw in een verloren raceweekend geëindigd. Het weekend had het vertrouwen van Pérez moeten herstellen, maar in tegendeel, het werd een fiasco waarbij alles tegen leek te zitten.

Sprintkwalificatie zet negatieve toon

De eerste tegenslag kwam al tijdens de sprintkwalificatie, waarin Pérez niet verder is gekomen dan de dertiende tijd. Zijn positie in de sprintrace heeft hem ook weinig opgeleverd, want met een achtste plek heeft hij slechts één punt weten te bemachtigen. In de kwalificatie voor de race wist de Mexicaan opnieuw geen goede tijd neer te zetten, waardoor hij als twaalfde van start moest gaan. Uiteindelijk heeft de startpositie ook weinig perspectief geboden en is hij als elfde over de finish gekomen. Voorafgaand aan het weekend was Pérez zeer hoopvol over het binnenslepen van punten, maar de Mexicaan heeft Brazilië met slechts één punt verlaten.

Worstelen in de regen

Waar Verstappen moeiteloos door het veld heeft kunnen racen, is Pérez volledig vastgelopen op het natte circuit. Een vroege spin met koude banden en een ongelukkige glijpartij door een plas water wierpen hem verder terug. Vanaf dat moment is het een zware strijd geweest voor de Mexicaan zonder zicht op punten.

Na een rode vlag heeft Pérez een kans gekregen om zich te herpakken, maar ook dit heeft niet uitgepakt zoals gehoopt. In het duel met concurrent Liam Lawson is hij opnieuw in de problemen geraakt en uiteindelijk heeft hij ook Lewis Hamilton aan zich voorbij moeten laten gaan. Na afloop van de race heeft Pérez het als een verloren raceweekend samengevat: “Niets werkte vandaag.”

Optimistisch ondanks tegenslagen

Ondanks alle tegenslagen ziet Pérez toch enige verbetering. Met zijn nieuwe chassis voelde de auto dit weekend beter aan, al vertaalde dat zich niet naar het resultaat. “De snelheid zat erin, dat voelde ik meteen. Nu is het wachten op een beetje geluk en momentum.” Met nog drie races te gaan blijft de vraag of Pérez dit seizoen nog wat van zijn vorm kan herwinnen en zijn positie bij Red Bull kan verstevigen.

