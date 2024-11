Na dubbele podiumplaatsen in Austin en Mexico-Stad kreeg Ferrari een zogenaamde reality check in São Paulo. Charles Leclerc moest genoegen nemen met de vijfde plaats, Carlos Sainz haalde de eindstreep niet. Laatstgenoemde begrijpt niet dat hij nota bene twee keer de muur vond op het Braziliaanse asfalt. Zijn teamgenoot uit Monaco stelt zich ondertussen tevreden met het feit dat McLaren niet veel verder is uitgelopen in het kampioenschap.

“Ik had twee crashes die ik eerlijk gezegd niet goed kan verklaren,” reageerde Carlos Sainz tegenover Formula1.com. Zowel in de kwalificatie als in de race gleed de Spanjaard van de baan in São Paulo. Zijn crash tijdens de hoofdrace was dusdanig zwaar dat hij de race vroegtijdig moest beëindigen. “De auto is dit jaar extreem onvoorspelbaar geweest op een nat wegdek,” vervolgde hij. “Daarbij moet ik ook gewoon mijn excuses aanbieden aan het team – dit heeft natuurlijk ontzettend veel tijd en geld gekost. Laten we deze race snel vergeten.”

Als kers op de taart kreeg Sainz nog een reprimande van de stewards voor ‘gevaarlijk rijgedrag’. Op beelden is te zien hoe hij probeert weg te rijden, terwijl de Braziliaanse marshals al begonnen waren met het bergen van zijn auto. Een extra blunder voor de Ferrari-coureur, die nog maar een week geleden ongenaakbaar was in Mexico-Stad.

‘Schade beperken’

Teamgenoot Charles Leclerc kwam als vijfde over de streep – een matige prestatie voor de Monegask, die de afgelopen twee races ook op het podium stond. Door de overwinning van Max Verstappen is hij bovendien uitgeschakeld voor het kampioenschap. Hij kan zich troosten met het feit dat hij één van de weinige coureurs was die de Nederlander in de beginfase van de GP van São Paulo een halt toe kon roepen. Door als een van de eerste coureurs naar binnen te komen voor een nieuwe set banden, gooide hij echter wel zijn eigen glazen in.

“Onze snelheid was gewoon niet voldoende,” verzuchtte Leclerc. “Aan de ene kant was de auto extreem moeilijk te besturen, aan de andere kant had ik sowieso niet het gevoel dat er meer in zat. Als je naar de top drie kijkt, denk ik dat dit de coureurs zijn die niets verkeerd hebben gedaan in deze lange race – zij verdienen het om op het podium te staan. Gelukkig blijft de schade ten opzichte van McLaren vandaag beperkt.” Oscar Piastri en Lando Norris kwamen op Interlagos als zesde en achtste over de streep. “Het had veel erger kunnen zijn,” weet Leclerc ook.

Ferrari behoudt op deze manier de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar de achterstand op McLaren bedraagt nu zesendertig punten. Red Bull heeft de Scuderia tot op dertien punten genaderd.

