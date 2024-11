Het team van Williams zou zomaar de grootste verliezer van de GP van São Paulo kunnen zijn. Liefst drie keer vonden de bolides van de Britse renstal de muur. Alex Albon ging tijdens de kwalificatie zo hard van de baan dat hij helemaal niet kon deelnemen aan de race. Teamgenoot Franco Colapinto had ook moeite in de regen; hij crashte in zowel de kwalificatie als het hoofdnummer.

Williams-teambaas James Vowles was na de GP van São Paulo zwaar teleurgesteld. Hij stapte zondag puntloos en met een torenhoge schaderekening op het vliegtuig. Bovendien zakte Williams terug naar de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Alpine stond, tot ieders verbazing, met twee auto’s op het podium in Brazilië en klom liefst drie plekken in het klassement. “Bij de Formule 1 horen nu eenmaal dieptepunten,” zei Vowles achteraf tegen Formula1.com. “Dit is duidelijk een dieptepunt.”

“We hebben drie enorme crashes gehad in slechts een paar uur tijd,” legde de Engelsman uit. “Het wordt een enorme klus om alles weer op de rails te krijgen in aanloop naar de GP van Las Vegas. We zullen in deze laatste drie races alles op alles moeten zetten, maar moeten tegelijkertijd ook al vooruitkijken naar 2025 en 2026. Daar ligt uiteindelijk onze focus,” besloot hij. “We moeten nu de basis leggen voor een succesvolle toekomst.”

‘Pijnlijk weekend’

“Dat maakt dit weekend niet minder pijnlijk, integendeel,” vervolgde Vowles. De teambaas zag zijn team terugzakken naar de één-na-laatste plaats; alleen Sauber scoorde dit seizoen slechter. “Onze rivalen van Alpine waren snel, daar is geen twijfel over mogelijk,” stelde Vowles. Esteban Ocon en Pierre Gasly eindigden op respectievelijk de tweede en de derde plaats. “Ze verdienden die posities, maar daarmee scoorden ze ook een heleboel punten.”

Vowles weet dat er nog veel kan veranderen in de aanloop naar de seizoensfinale, het drieluik in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Visa RB, dat op de achtste plaats staat bij de constructeurs, is nu de naaste rivaal van Williams. De Italiaanse renstal heeft dit jaar vierenveertig punten verzameld, terwijl de Britten op zeventien punten staan. “Ik zal nooit opgeven,” verzekerde Vowles, met het oog op deze nieuwe concurrentiestrijd. “We hebben twee snelle coureurs én een snelle auto.”

