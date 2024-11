De verrassende podiumfinishes van Esteban Ocon en Pierre Gasly tijdens de GP van São Paulo leverden Alpine de zesde plaats in het constructeurskampioenschap op. De Franse renstal scoorde in Brazilië meer punten dan in alle voorgaande races bij elkaar. Als het team concurrent Haas achter zich weet te houden, kan de triomf in São Paulo nog een flinke som geld opleveren.

Esteban Ocon en Pierre Gasly reden beiden een ijzersterke race in Brazilië. Temidden van al het drama op de door regen geteisterde baan eisten de mannen van Alpine een verrassend dubbel podium op. Alleen een ontketende Max Verstappen, die misschien wel de beste race van zijn carrière reed op Interlagos, wist de beide Alpines achter zich te houden. Desalniettemin gingen de Fransen met drieëndertig punten naar huis, meer dan elk ander team en meer dan ze in alle voorgaande Grands Prix hadden gescoord!

Wie ó wie heeft op Alpine gewed?

Alpine steeg liefst drie plaatsen in het constructeurskampioenschap, van de negende naar de zesde positie. Williams, Visa RB én Haas werden ingehaald. Als het team deze positie tot het einde van het jaar weet vast te houden, kan het vijftig miljoen dollar extra prijzengeld opstrijken, meldt persbureau Reuters. Een welkome bonus voor de Fransen, die enkele maanden geleden nog een ongekend slechte seizoensstart kenden.

Coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly hopen dat meer mensen hebben geprofiteerd van hun onverwachte podiumfinishes. “Er moet iemand zijn die heeft gewed dat wij vandaag op het podium zouden eindigen,” grapte Ocon in een video op sociale media. “Die persoon is nu heel erg rijk, gefeliciteerd!” Pierre Gasly twijfelt echter of iemand ‘zo gek zou zijn’. “Dat zou echt een bizarre gok zijn geweest”, vulde hij lachend aan.

