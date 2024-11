Alpine scoorde, tot ieders verbazing, een dubbel podium in São Paulo. Na een uitdagend seizoen voor zowel de coureurs als het personeel achter de schermen, stuntten Esteban Ocon en Pierre Gasly op een regenachtig Interlagos. Alleen Max Verstappen wist de beide Fransmannen achter zich te houden. “Wat een geweldige dag,” klonk het na de race in koor.

“Na een heel moeilijk seizoen is dit een fantastisch resultaat,” reageerde Esteban Ocon uitgelaten. Hij leidde lange tijd de race, maar werd na een herstart ingehaald door Max Verstappen. Uiteindelijk kwam hij als tweede over de streep. “Het is geweldig om hier op het podium te staan; de Braziliaanse fans zijn echt te gek. Een wijs man zei ooit: ‘In de regen zijn alle auto’s gelijk,'” doelde hij op nationale held Ayrton Senna. “Onder droge omstandigheden had ik echt moeite met de auto, dus de regen was absoluut een zege voor ons.”

LEES OOK: GP São Paulo: Verstappen domineert chaotisch waterballet, Norris grote verliezer

Ook Pierre Gasly deed goede zaken in São Paulo. Waar zijn teamgenoot al vanaf de vierde plek vertrok, moest de coureur uit Rouen heel wat plaatsen goedmaken voordat hij op het podium belandde. Hij begon zijn race immers op P14. “Dit is echt geweldig,” reageerde hij stralend. “We hebben zo’n zwaar seizoen achter de rug; dit resultaat had niemand verwacht. De pace op een droge baan was al verrassend goed, maar de regen heeft ons nog verder geholpen.”

“Opgeven zou dit seizoen te makkelijk zijn geweest,” besloot Gasly lachend. “Hier staan we dan, P2 en P3, twee auto’s op het podium, wat een geweldig resultaat.” Dankzij het dubbele podium is Alpine een plekje opgeschoven in het constructeurskampioenschap. Met drieëndertig extra punten op zak stevent de Franse renstal concurrent Haas voorbij.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!