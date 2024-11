Max Verstappen is de grote winnaar van de GP van São Paulo! De Nederlander wint op Interlagos zijn eerste race in ruim vier maanden tijd. Na een knotsgekke kwalificatie werd ook het hoofdnummer een chaotisch waterballet. De Nederlander is heer en meester in deze omstandigheden en profiteert optimaal van alle incidenten op het natte circuit. Alpine-coureurs Ocon en Gasly complementeren een verrassend podium, titelrivaal Lando Norris delft het onderspit.

Hierbij, de GP van São Paulo in vogelvlucht:

FORMATIERONDE: Lance Stroll zet de toon voor wat een chaotische race belooft te worden. Na een crash in de kwalificatie heeft Aston Martin alles op alles gezet om zijn AMR24 op tijd te repareren voor het hoofdnummer. Dat blijkt overbodig te zijn geweest – Stroll schiet in de formatieronde al van de baan en rijdt daarna eigenhandig de grindbak in. Door deze uitvalbeurt wordt de start uitgesteld. Polesitter Lando Norris heeft echter andere plannen en begint aan een nieuw opwarmrondje om daarna alsnog op P1 te parkeren. De McLaren-coureur is under investigation terwijl de monteurs naar de startgrid snellen om de auto’s te prepareren voor een herstart. Donkere wolken pakken zich samen boven het circuit.

Verstappen snelt naar voren

RONDE 1/71: Dan is de GP van São Paulo toch onderweg! George Russell heeft een goede start en gaat Lando Norris in de eerste bocht voorbij. Terwijl het opnieuw hard begint te regenen op Interlagos, is het zoeken naar grip. Max Verstappen kent ondertussen een geweldige start en rijdt vanaf P17 door naar P11. Hij stuit op Lewis Hamilton, die hem voorlopig een plek in de top tien ontzegt. Het regent opnieuw in São Paulo.

RONDE 2/71: Verstappen gaat voorbij aan Hamilton. De Nederlander grijpt zijn kans en passeert zijn oude rivaal keurig in de eerste bocht. Nu heeft hij de Alpine van Pierre Gasly in het vizier. Teamgenoot Sergio Pérez had een minder goede start en moest twee posities opgeven. Daarna glijdt de Mexicaan in de tweede ronde van de baan en is hij hekkensluiter in São Paulo.

RONDE 6/71: Max Verstappen zet zijn inhaalrace rustig voort. In de vierde ronde rekent hij gemakkelijk af met Pierre Gasly, opnieuw in de eerste bocht. Dat is P9 voor de Nederlander! Daarna moet Fernando Alonso eraan geloven. Op het rechte stuk steekt de Nederlander de Spaanse routinier gemakkelijk voorbij. Oscar Piastri is zijn volgende doelwit, terwijl raceleiders George Russell en Lando Norris wegrijden van Yuki Tsunoda (P3).

Verstappen blijft klimmen!

RONDE 11/71: Verstappen maakt opnieuw gebruik van de eerste bocht; door laat in te remmen schiet hij Oscar Piastri aan de binnenkant voorbij. De Nederlander is niet te stuiten op het Braziliaanse asfalt! Liam Lawson is al net zo’n makkelijk doelwit en moet zijn zesde plek één ronde later afstaan aan een ontketende Max Verstappen. De Red Bull-coureur is maar liefst een seconde sneller dan de rest. Lando Norris rijdt slechts één seconde achter George Russell maar weet zijn landgenoot niet in te halen, terwijl het steeds harder gaat regenen.

RONDE 22/69: Verstappen versus Leclerc! De Red Bull-coureur is zijn rivaal van Ferrari tot op een halve seconde genaderd. Hij probeert het voor de verandering aan de buitenkant van bocht één, maar Leclerc verdedigt sterk. Het gevecht duurt voort tot in de Senna-bocht, maar Verstappen komt de Monegask niet voorbij. Door de ongeregeldheden bij de start is de race verkort tot negenenzestig ronden.

Wedstrijd onderbroken

RONDE 30/69: Na een virtual safety car door een gestrande Nico Hülkenberg gaan de leiders in de race voor een ‘gratis’ pitstop: zowel George Russell als Lando Norris kiest voor nieuwe intermediates, want de omstandigheden op de baan worden steeds slechter. Esteban Ocon, Max Verstappen en Pierre Gasly voeren nu de race aan, terwijl de reguliere safety car naar buiten komt vanwege de zware regenval.

RONDE 32/69: Rode vlag, de GP van São Paulo ligt stil! Franco Colapinto (P17) probeert aansluiting te vinden bij de safety car maar schiet van de baan in bocht twaalf. Zijn FW46, nog maar net gerepareerd na een crash in de kwalificatie, ligt in de kreukels. Alle coureurs krijgen een ‘gratis’ pitstop, tot groot ongenoegen van George Russell en Lando Norris. Nico Hülkenberg wordt gediskwalificeerd omdat hij door de marshals terug de baan op werd geduwd. De top-tien bij de herstart is als volgt: Ocon, Verstappen, Gasly, Norris, Russell, Tsunoda, Leclerc, Piastri, Alonso, Lawson.

Verstappen pakt de leiding

RONDE 39/69: Opnieuw een safety car! Carlos Sainz remt af op de witte lijn en blokkeert daardoor de achterwielen van zijn Ferrari – einde oefening voor de Spanjaard, die vorige week in Mexico nog als winnaar uit de bus kwam. Lando Norris schoot bij de herstart al van de baan en moest zijn vierde plaats afstaan aan George Russell.

RONDE 43/69: De safety car komt naar binnen en Ocon hervat de GP van São Paulo op het rechte stuk. Verstappen maakt, voor de zoveelste keer, gebruik van de eerste bocht. De Nederlander kiest voor de binnenste lijn en neemt de leiding in de race! Norris probeert zijn vierde plaats te verdedigen, maar schiet opnieuw van de baan en zakt terug naar de zevende plaats, achter teamgenoot Oscar Piastri. Op verzoek van het team laat laatstgenoemde hem echter snel weer langszij komen.

RONDE 59/69: Met nog tien ronden te gaan controleert Max Verstappen de wedstrijd. De Nederlander heeft een gat van tien seconden getrokken naar Esteban Ocon en rijdt bovendien de snelste rijd. George Russell klopt ondertussen op de deur van Pierre Gasly. De omstandigheden op het circuit worden langzaamaan beter. De top-tien nu: Verstappen, Ocon, Gasly, Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Tsunoda, Lawson, Hamilton.

RONDE 69/69: Na een opvallend rustige slotfase wordt Max Verstappen als winnaar afgevlagd! Het is zijn achtste overwinning van het seizoen en de tweeënzestigste van zijn carrière. In het kampioenschap doet hij hele goede zaken, zeker omdat titelrivaal Lando Norris is blijven steken op de zesde plaats. Het verschil tussen beiden bedraagt nu tweeënzestig punten.

Uitslagen

