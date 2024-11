Heb je de start van de Grand Prix van São Paulo gemist? De start werd uitgesteld door een fout van Lance Stroll. Hij verloor de controle over zijn Aston Martin in de opwarmronde. De Canadees kan niet starten. Zijn race is, voordat we begonnen zijn, al voorbij. Max Verstappen kent een ijzersterke start en rijdt na de eerste ronde al op P10. George Russell gaat voorbij aan Lando Norris en leidt de race. Bekijk hier een video van de start op een natte baan in Brazilië.

