Door een fout van Lance Stroll is de start afgebroken. De Aston Martin-coureur verliest de controle over zijn bolide in de opwarmronde. Daarna lukt het hem niet om zijn auto terug op de baan te krijgen. De Canadees rijdt namelijk vol de grindbak in. Bekijk hier een video van het moment tijdens de Grand Prix van São Paulo 2024.

