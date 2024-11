Christian Horner is net zo boos als Max Verstappen over het feit dat de FIA zo lang wachtte met het hijsen van de rode vlag na een crash van Lance Stroll. De Aston Martin-coureur eindigde tijdens de tweede kwalificatiesessie voor de GP van São Paulo in de muur. De wedstrijdleiding wachtte ruim een halve minuut met het geven van een rode vlag. Daardoor konden beide Red Bulls hun tijden niet meer verbeteren.

De laatste kwalificatiesessie werd zonder Max Verstappen en zonder Sergio Pérez afgewerkt. Beide Red Bull-coureurs kregen in Q2 niet de tijd om hun rondetijden nog te verbeteren en strandden daardoor op de twaalfde en dertiende plaats. Teambaas Christian Horner begrijpt niet waarom de FIA zo lang wachtte met de rode vlag. “Het was toch overduidelijk dat er een zwaar ongeluk was gebeurd,” zei hij tegen Sky Sports.

‘Idioot’

“In een sessie als deze gebeurt er natuurlijk ontzettend veel,” legde Horner uit. “Waarom moet het dan zo lang duren voordat de rode vlag wordt gehesen? Stroll stond nota bene in een van de gevaarlijkste bochten van het circuit. Waarom duurt het dan veertig seconden voordat we een rode vlag zien?” Max Verstappen, die al een gridstraf van vijf plaatsen kreeg voor de nieuwe motor in zijn RB20, was even boos. “Idioot gewoon dit,” reageerde hij.

“Dit is al de tweede dag op rij dat de FIA te laat is, gisteren ook al met de virtual safety car,” doelde hij op de slotfase van de sprintrace. Toen kreeg Max Verstappen niet de kans om de twee McLarens op P1 en P2 voorbij te steken. “En dat terwijl er normaal gesproken meteen met rode vlaggen wordt gezwaaid,” voegde Horner eraan toe. “De focus moet toch op de veiligheid liggen en niet op de vraag of een coureur zijn ronde nog kan afmaken. Als een auto op deze manier in de muur hangt, hijs je gewoon de rode vlag.” Horner benadrukte dat Verstappen anders nog tijd had gehad voor een snelle ronde. “Dan was hij gewoon tiende geweest,” verzekerde de teambaas.

