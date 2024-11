Max Verstappen slaat met zijn hand op het stuur. Vol ongeloof ziet hij achter het stuur van zijn RB20 dat de tweede kwalificatiesessie voor de GP São Paulo een minuut voor het einde wordt stilgelegd. Hij ligt eruit en zal de race daardoor als zeventiende starten, ver achter titelrivaal Lando Norris die op pole staat.

Kwalificeren op een natte baan zorgt vaak voor crashes, oponthoud en ergernissen. Max Verstappen weet er na tien jaar alles van. Op het Autódromo José Carlos Pace is hij de klos. Niet door eigen schuld, maar een late crash van Lance Stroll beëindigt Q2 voortijdig. Net op het moment dat hij wil aanzetten voor zijn laatste poging om zich in de top-10 te rijden is er eerst een gele vlag, gevolgd door een rode. Vader Jos is in Red Bulls garage zichtbaar net zo geïrriteerd als zijn zoon.

“Als een auto de muur raakt moet de rode vlag direct uit”, foetert Max Verstappen. “Ik snap niet waarom het dertig, veertig seconden moet duren voordat de vlag uitgaat. Niet te geloven dit… Echt, het is te stom om over te discussiëren. Idioot gewoon.” Het is de eerste keer dit jaar dat Verstappen de slotsessie in een kwalificatie mist. Aangezien hij de twaalfde tijd heeft staan, zal hij later vandaag in de race als zeventiende vertrekken. Door een gridstraf voor een verse motor moet hij vijf plaatsen naar achteren.

