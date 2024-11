De race is tijdelijk stilgelegd door een harde crash van Franco Colapinto. De Argentijn verliest de controle over zijn Williams en komt keihard in de muur terecht. Colapinto was op dat moment bezig om naar de safety car toe te rijden. Door de hevige regenval is de safety car naar buiten gebracht omdat het niet veilig is om vol gas te rijden. Bekijk hier een video van het moment tijdens de GP van São Paulo.

BEKIJK OOK: VIDEO: Start GP São Paulo: Norris verliest, ijzersterke start Verstappen

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!