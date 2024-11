Lewis Hamilton, ereburger van Brazilië en favoriet bij veel van de supporters in São Paulo, kende zondag een kleurloze race. De zevenvoudig wereldkampioen schoot herhaaldelijk van de baan en eindigde maar nipt in de punten op Interlagos. Hij omschreef zijn W15, die hem dit seizoen al vaker parten speelde, als ‘de slechtste auto die hij ooit heeft gehad.’ De Engelsman kijkt nu reikhalzend uit naar het einde van zijn loopbaan bij Mercedes.

Temidden van een chaotisch waterballet in São Paulo had Lewis Hamilton de grootste moeite met de besturing van zijn Mercedes. Zijn boordradio’s spraken boekdelen: “Dit is echt rampzalig,” foeterde hij tegen race-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington. Uiteindelijk kwam hij als tiende over de streep en mocht hij één WK-punt bijschrijven. Achteraf betreurde hij een “waardeloos” weekend.

LEES OOK: Mercedes krijgt 10.000 euro boete voor knoeien met bandenspanning

“Zaterdag was verschrikkelijk én zondag was verschrikkelijk,” reageerde een gefrustreerde Hamilton na het sprintweekend in São Paulo. “De sprintrace was slecht, de kwalificatie was slecht, de auto was gewoon het hele weekend slecht. Ik probeer me maar gewoon op andere dingen te focussen,” zei hij verslagen. “Ik vecht toch niet voor het kampioenschap; het maakt me echt niet uit waar ik eindig. De auto moet gewoon uit de muur blijven, dat is alles.”

‘Ik kijk uit naar kerstmis’

“Als ze me een keer een auto zouden geven die niet van de baan stuitert, dan kunnen we misschien goede resultaten boeken,” vervolgde Hamilton. “Met hoe het nu gaat, kijk ik uit naar kerstmis.” Het contrast met een paar maanden geleden is groot. In aanloop naar de zomerstop won de Engelsman nog twee Grands Prix, waaronder zijn thuisrace op Silverstone. “Het is verschrikkelijk om zulke slechte races te hebben in de tweede helft van het seizoen,” verzuchtte Hamilton.

LEES OOK: Emotionele Hamilton rijdt ererondjes in Senna’s McLaren: ‘Hoop dat hij trots is’

“We proberen het wel, maar dit is eigenlijk onacceptabel,” besloot hij. “De auto was dit weekend echt de slechtste auto die ik ooit heb gehad.” George Russell deed betere zaken in zijn W15: hij reed tijdens de kwalificatie de tweede tijd en pakte in de race al snel de leiding. Een ongelukkige timing voor zijn eerste pitstop vergooide echter zijn kansen op een overwinning.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!