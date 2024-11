Het team van Mercedes moet de FIA een boete van tienduizend euro betalen omdat het bij de herstart van de GP van São Paulo de bandenspanning heeft aangepast. Na een uitvalbeurt van Lance Stroll in de formatieronde stelde de wedstrijdleiding de start met tien minuten uit. De monteurs — waaronder die van Mercedes — snelden terug de baan op om de auto’s, al dan niet legaal, te prepareren.

Na alle chaos in de formatieronde stond de FIA de teams toe om de auto’s voor te bereiden op een nieuwe startprocedure. Dat leverde hectische beelden op! Monteurs sleepten de benodigde apparatuur gehaast naar de grid om de bolides optimaal voor te bereiden op een herstart. Mercedes paste de bandenspanning ook nog even aan, wat het team een boete van tienduizend euro opleverde.

‘Geldboete is in dit geval gepast’

“Nadat de eerste start werd afgebroken, wisten de teams dat de race met tien minuten zou worden uitgesteld,” verklaarden de stewards later. “Gezien de lay-out van het circuit en het toegangspunt tot de grid was het de teams toegestaan om opnieuw de baan te betreden. De FIA aanvaardt dat het gedurende deze periode moeilijk, zo niet onmogelijk, was om de juiste procedures te volgen.” Mercedes paste de bandenspanning van beide auto’s aan, al bleef deze wel binnen de toegestane parameters.

LEES OOK: McLaren-teambaas werpt handdoek: ‘Max op weg naar vierde titel en dat is verdiend’

“Gezien de ongebruikelijke omstandigheden rond het tijdschema, de afgebroken start en het feit dat de bandenspanningen binnen de juiste parameters bleven, zijn de stewards van mening dat een geldboete in dit geval gepast is,” luidt het oordeel. “Normaal gesproken zou een dergelijke overtreding een sportieve straf opleveren, maar dat is in dit geval niet gepast.”

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!