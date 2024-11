McLaren-teambaas Andrea Stella was zondagavond in São Paulo zo sportief om Max Verstappen te complimenteren met zijn zege. De taliaan, die de afgelopen periode steevast erg kritisch was op de in zijn ogen te agressieve manier van verdedigen van van Verstappen, ging zelf een stapje verder en gaf aan dat de Nederlander onderweg is naar een verdiende titelprolongatie. “We hebben zijn kwaliteiten altijd erkend.”

Verstappen reed tijdens de GP van São Paulo vanuit ogenschijnlijk geslagen positie (P17) naar de overwinning, geholpen door zijn favoriete omstandigheden in de regen. Zijn enige rivaal Lando Norris bewandelde de omgekeerde weg en viel vanaf pole positien terug naar P6 op de finish. De mentale dreun kwam hard aan in het kamp van McLaren, erkende Stella.

“Het is erg knap om van P17 naar de zege te rijden”, erkende Stella tegenover Viaplay. “Max gaf duidelijk een signaal af, zou ik willen zeggen. Hij heeft ons allen herinnerd hoe sterk hij is. Maar we hebben zijn kwaliteiten altijd erkend.”

Stella gelooft niet dat Lando Norris nog altijd serieus aanspraak maakt op de wereldtitel. De Brit heeft nu een achterstand van 62 punten op Verstappen, met nog slechts drie races en een sprintrace te gaan. Stella: “Er is altijd nog een theoretische mogelijkheid. Maar Max is drie keer wereldkampioen en nu op weg naar zijn vierde titel. Dat is zeer verdiend! Echter, zolang we theoretisch de mogelijkheid nog hebben, proberen we zijn route naar de titel te verstoren.”

