Lewis Hamilton mocht zondag, tussen een chaotische kwalificatie en een allesbepalende Grand Prix, nog wat extra rondjes rijden op Interlagos. De zevenvoudig wereldkampioen, uitgeroepen tot ereburger van Brazilië, stapte in de McLaren MP4/5B van Ayrton Senna. Een emotioneel moment voor Hamilton, die Senna nog altijd als zijn allergrootste voorbeeld beschouwt.

Na een knotsgekke en bovendien kletsnatte kwalificatie werden de fans in São Paulo ook nog getrakteerd op een symfonie van Lewis Hamilton. Zijn instrument? De 3,5-liter V10 van de McLaren waarmee Ayrton Senna in 1990 de wereldtitel veroverde. De Braziliaanse vlag wapperde in Lewis’ hand terwijl hij een aantal ererondjes reed over Interlagos.

‘Ik hoop dat Senna trots op me is’

“Het is heel, heel erg emotioneel voor mij,” reageerde hij achteraf. “Het bracht me echt terug naar mijn jeugd. Dat ik hier mag rijden, in deze auto, dat is echt ongelofelijk. Het is zo’n geweldige eer voor mij. Het is een hele speciale dag en ik ben iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt ontzettend dankbaar.” Hamilton is, net als Ayrton Senna, geliefd bij de Braziliaanse fans. “Deze geweldige toeschouwers hebben gisteren de hele dag in de regen gestaan en stonden hier om vier uur ’s ochtends alweer in de rij,” legde hij uit.

LEES OOK: Preview GP São Paulo: Dag van de ommekeer in WK-gevecht Verstappen en Norris?

“De liefde die ik hier in Brazilië krijg is echt onwerkelijk,” voegde hij eraan toe. “De steun van de fans heeft mij en mijn familie altijd verrast. Ik hoop dat Ayrton Senna trots op me is. Dit is een echte raceauto,” wees hij naar de McLaren. “Daarom heb ik stiekem een paar extra rondjes gereden; zo’n kans krijg je maar één keer. Als ik vandaag in deze bolide mocht racen, zou ik dat zeker doen.”

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!