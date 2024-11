Wordt de GP van São Paulo 2024 de ommekeer in de verhitte titelstrijd tussen vrienden én rivalen Max Verstappen en Lando Norris? De race in Brazilië belooft zondag (16.30 uur Nederlandse tijd) ongekend spannend te worden: Norris start vanaf pole, Verstappen na drama in de kwalificatie slechts vanuit het achterveld. De Brit kan een ferme hap nemen uit de voorsprong van de Nederlander in het WK, maar Verstappen is van uitzonderlijke klasse. Het kan zomaar een dag worden die de Formule 1-wereld niet snel zal vergeten.

Hoe zou toch de WK-stand er over een paar uur uitzien? Dat is dé vraag die boven het Autódromo José Carlos Pace hangt. Hoe minder races resteren en hoe kleiner de voorsprong wordt, des te meer neemt de spanning toe tussen Verstappen en Norris. Dat is al weken het geval en in Brazilië wacht een nieuw hoofdstuk in de strijd om het kampioenschap. Aan Verstappen ligt het niet dat hij steeds meer punten moet inleveren op Norris, de Nederlnder haalt – al dan niet gehinderd door straffen – het maximale uit zijn al maandenlang te langzame en onvoorspelbare RB20.

Pech?

In de fraaie sprintrace moest Verstappen zaterdag drie punten prijsgeven op Norris, het verschil voor de race op zondag bedraagt daardoor nog 44 punten. Het regenachtige weekend, met uitgestelde kwalificatie, zal ook invloed op de race hebben. Maar nat of droog, bijzonder wordt de wedstrijd hoe dan ook. Verstappens gridstraf (nieuwe verbrandingsmotor) was al ingecalculeerd voor de race in Brazilië, het drama in Q2 daarentegen niet. Pure pech? Of laakbaar, omdat het team hem (en teamgenoot Pérez) in een positie bracht waardoor een late rode vlag funest kon blijken?

Het zijn (schuld)vragen voor voor later: de focus moest bij Verstappen en Red Bull als een malle op de race die al een paar uur na de kwalificatie plaatsvindt. Hoe de schade te beperken, startend vanuit het achterveld? Niet meer vanaf P17 overigens, maar P15. Dat komt door het afhaken van de in Q3 zwaar gecrashte en niet meer startende Alexander Albon en het feit dat Carlos Sainz vanuit de pitstraat de race zal aanvangen.

Kookpunt

Of het tot een kookpunt zou komen in Brazilië? “Dat denk ik wel”, verwoordde coureur Jeroen Bleekemolen in zijn voorbeschouwing in Formule 1 Paddockpraat al het gevoel van velen. En dat gevoel kan zomaar eens bewaarheid worden. Om half vijf Nederlandse tijd wordt het een ouderwetse, puntje-van-je-stoel-race, misschien wel met de ommekeer in de strijd tussen Verstappen en Norris.

Hoge bomen zijn er genoeg om op te zetten over racepace, bandenstrategie en wat al niet meer. Maar los daarvan wordt het in Brazilië hoe dan ook een bijzondere strijd, een zoveelste zinderende episode van een een alsmaar spannender wordende titelstrijd. Ga er maar weer eens goed voor zitten, de GP van São Paulo wordt er een om de vingers bij af te likken.

