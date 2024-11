Een harde klapper van Alexander Albon veroorzaakt opnieuw een rode vlag tijdens de kwalificatie in Brazilië. Bij het remmen voor de eerste bocht verliest hij de controle over zijn Williams. Daardoor komt de Thaise coureur hard in de bandenstapel terecht. Het is nog maar de vraag of het team deze auto kan repareren voor de officiële start vanmiddag. Bekijk hier een video van het moment dat de sessie opnieuw tijdelijk werd stilgelegd.

