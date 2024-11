Lando Norris start zondag vanaf pole position in de GP van São Paulo. De McLaren-coureur blijkt in Brazilië de snelste in een regenachtige kwalificatie vol crashes en onderbrekingen. Max Verstappen sneuvelt na een van de vele rode vlaggen al in Q2: hij wordt slechts twaalfde en zal vanaf P17 moeten starten door een al ingecalculeerde gridstraf van vijf plekken. De race begint om 16.30 uur Nederlandse tijd, anderhalf uur eerder dan eerst gepland.

Hieronder de kwalificatie voor de GP van São Paulo in vogelvlucht:

Q1: Crash Colapinto, Norris ontsnapt

Als de coureurs op de vroege Braziliaanse ochtend de baan oprijden, doen ze dat in regenachtige omstandigheden. Zo extreem als zaterdag – de kwalificatie ging toen niet door – is het niet; er kan nu wél gereden worden. Coureurs zoeken de grenzen van het natte asfalt op en belanden her en der buiten de baan. Franco Colapinto zorgt voor de eerste rode vlag van de dag, hij parkeert de Williams in de bandenstapel.

Met iets minder dan negen minuten op de klok wordt Q1 hervat. Daarin is Lewis Hamilton het voornaamste slachtoffer. Zaterdag noemde hij de Mercedes al “een vreselijke auto”, het is niet zijn weekend. Bijna is ook Norris de pineut, hij redt het op P15 maar net in de verraderlijke omstandigheden. En Verstappen? Die laat op de natte baan de snelste tijd noteren.

Afvallers Q1: Hamilton, Bearman, Colapinto, Hülkenberg en Zhou.

Q2: Drama voor Verstappen

Na de soevereine Q1 is Verstappen in Q2 de pineut. Net als teamgenoot Sergio Pérez overigens, want beide Red Bull-coureurs staan buiten de top-10 op het moment dat Lance Stroll er hard afgaat en er een rode vlag volgt. De sessie is dan al bijna voorbij en wordt niet meer hervat. Een sportief drama dus voor Verstappen: hij eindigt voor het eerst dit jaar buiten Q1, moet het doen met plek 12 en dat wordt op de grid dus P17 door de straf van vijf plaatsen voor een nieuwe verbrandingsmotor.

Vóór de crash van Stroll – die met zijn al neergezette tijd nog wel als nummer 10 doorgaat naar Q3 – is het al Carlos Sainz die eveneens met een harde schuiver voor een rode vlag heeft gezorgd. De Spanjaard, een week eerder nog winnaar van de GP van Mexico, vindt net als Verstappen dus zijn Waterloo in São Paulo. De beide McLarens zitten wél aan de goede kant van de score.

Afvallers Q2: Bottas, Verstappen, Pérez, Sainz en Gasly.

Q3: Wéér rode vlaggen, Norris juicht

En wéér is er een rode vlag, ditmaal is het Fernando Alonso die de strijd moet staken. Dat is al de tweede bolide van Aston Martin die in de muur hangt. De Spanjaard blijft ongedeerd, maar de sessie ligt opnieuw lange tijd stil. Op dat moment is Norris al de snelste van het veld, hij wil maximaal profiteren van de pech voor Verstappen.

Na de onderbreking is de volgende rode vlag een feit: Alexander Albon zorgt voor de grootste crash van de kwalificatie, de Williams-coureur gaat er aan het einde van het rechte stuk verschrikkelijk hard af. Er staan dan nog ruim drie minuten op de klok en dus krijgt iedereen nog één kans op pole: voorzichtigheid en snelheid vechten om voorrang, Norris gaat er het beste mee om. De achtervolger van Verstappen in het WK (44 punten) start over een paar uur vanaf pole position, met naast hem George Russell (Mercedes) op de eerste rij. Verrassend zijn de derde en vijfde plaats van VCARB-coureurs Tsunoda en Lawson.

Top-10: Norris, Russell, Tsunoda, Ocon, Lawson, Leclerc, Albon, Piastri, Alonso en Stroll.

