Carlos Sainz reed zondag op ongenaakbare wijze naar de overwinning tijdens de GP van Mexico. De Spanjaard moest de leiderspositie in de eerste ronde afstaan aan Max Verstappen, maar wist zich daarna terug te vechten en behaalde zo zijn tweede zege van het seizoen. Wellicht is dit zijn laatste triomf met de Scuderia, aangezien Sainz volgend jaar wordt vervangen door Lewis Hamilton. “Het is ongelooflijk om voor dit publiek te mogen winnen,” reageerde hij achteraf.

“Ik had deze echt nodig,” zei een zichtbaar geëmotioneerde Carlos Sainz over de GP van Mexico-Stad. “Ik wilde heel graag nog een keer winnen voor Ferrari. De komende vier races heb ik niets meer te verliezen, maar hopelijk was dit niet de laatste keer.” De Spaanse routinier verloor de leiding in de openingsfase van de race aan Max Verstappen, maar kon daarna profiteren van diens gevecht met titelrivaal Lando Norris. De rest van de race controleerde hij zijn tempo en boekte zo de vierde overwinning van zijn carrière.

“Het is ongelooflijk om voor dit publiek te mogen winnen,” lachte Sainz. Hij bedankte de uitzinnige Mexicaanse fans, die voor het eerst een Spaanstalige coureur zagen winnen op het Autódromo Hermanos Rodríguez. “Ik heb hun steun de afgelopen dagen gevoeld. De sfeer is hier fantastisch, gracias a todos!”

Dankzij de overwinning van Carlos Sainz heeft Ferrari concurrent Red Bull ingehaald in het constructeurskampioenschap. De Italianen staan nu negenentwintig punten achter McLaren. Met nog vier Grands Prix op de kalender maken ze kans op hun eerste titel sinds 2008. Regerend kampioen Red Bull valt ondertussen verder terug in het kampioenschap; het verschil met Ferrari bedraagt vijfentwintig punten.

