Max Verstappen en Lando Norris hadden het in de beginfase van de Grand Prix van Mexico flink met elkaar aan de stok. De Nederlander werd als gevolg daarvan fors bestraft door de wedstrijdleiding. Die besloot Verstappen twee keer een tijdstraf van 10 seconden te geven, oftewel 20 in totaal.

Dat de Nederlander bestraft werd, was het gevolg van twee incidenten in één ronde. Eerst in bocht 4 en daarna in bocht 8. Verstappen, op dat moment tweede achter Carlos Sainz, pareerde een inhaalpoging van Norris door ferm te verdedigen. Net als vorige week in de Verenigde Staten belandde de Brit daardoor buiten de baan. In tegenstelling tot die in Austin oordeelden de stewards in Mexico-Stad dat Verstappen Norris onrechtmatig buiten de baan dwong. Daarom kreeg hij de eerste straf.

Een paar bochten later belandde het duo beide opnieuw buiten de baan toen Verstappen Norris op zijn beurt inhaalde. Daarvoor kreeg de Nederlander nogmaals een straf van tien seconden toebedeeld. Volgens de wedstrijdleiding haalde hij voordeel uit het verlaten van de baan.

Bekijk hier de video van Viaplay:

