De omstandigheden waren niet veilig genoeg om de kwalificatie voor de GP van São Paulo zaterdag door te laten gaan. Dat zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali in een toelichting op het besluit dat de wedstrijdleiding iets voor 21.00 uur Nederlandse tijd nam. “Het weer hebben we nu eenmaal niet in de hand.”

De enorme regenval in de Braziliaanse stad zorgde ervoor dat de start van de sessie meerdere keren werd uitgesteld. “Het bleef uiteindelijk te onveilig”, aldus Domenicali. Hij wijst ook op de invallende duisternis, in Brazilië was het iets voor vijven toen het besluit werd genomen. De zon gaat er rond half zeven onder. “Dus krijg je op een gegeven moment ook het probleem dat het niet meer licht genoeg is op de baan.”

In het gesprek met F1TV liet Domenicali weten dat de sessie verplaatst wordt naar zondagochtend lokale tijd (zondagmiddag in Nederland). De exacte tijd wordt later bekend. “Nu rijden was en is in elk geval onmogelijk.”

De race in Brazilië start hoe dan ook zondag om 14.00 uur plaatselijke tijd, oftewel 18.00 uur Nederlandse tijd.

